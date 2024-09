Richard Caumartin

Les membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) se sont réunis pour la 39e session de l’Assemblée régionale Amérique à Queen’s Park du 6 au 10 août. L’Assemblée régionale assure la mise en œuvre des objectifs de l’APF dans le contexte particulier d’une région.

Elle est également un lieu de propositions et de débats, dont les conclusions sont communiquées au Bureau et à l’Assemblée plénière par les chargés de mission régionaux et le Secrétaire général parlementaire. Depuis septembre 2022, le chargé de mission de la région Amérique est le député Stéphane Sarrazin.

L’Amérique est l’une des quatre régions composant l’APF avec l’Europe, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, et regroupe 15 des 90 sections de l’organisme. Par le biais de ses différentes instances, la Région Amérique cherche à favoriser les initiatives visant le rayonnement de la langue française dans les régions entièrement ou partiellement francophones d’Amérique.

Elle encourage aussi le renforcement de la solidarité entre les communautés francophones et fait la promotion de la démocratie, de l’État de droit et des droits de la personne dans l’espace francophone. Ses membres se penchent sur des questions culturelles, économiques et sociales, permettant ainsi une collaboration élargie entre les différentes sections qui la composent.

Le thème de ces trois jours de discussions était « l’impact socio-économique de l’immigration francophone ». Lors de la soirée d’ouverture, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, accompagnée du président de l’Assemblée législative de l’Ontario, Ted Arnott, a accueilli les invités pour une réception dans ses appartements à la législature ontarienne.

Les travaux de la 39e session ont débuté le 7 août avec le mot de bienvenue du délégué régional Amérique Stéphane Sarrazin, suivi de la présentation du thème du jour par la présidente déléguée de la section ontarienne, Natalia Kusendova-Bashta.

« Les invitations étaient lancées par l’APF et moi. Je représentais l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, soit le milieu de l’éducation francophone. Il y avait des séances de travail chaque jour et, pour celle du 7 août, nous avons discuté de l’accueil initial des nouveaux arrivants avec pour présentateurs Aissa Nauthoo du Centre francophone du Grand Toronto, Gouled Hassan de Contact interculturel francophone de Sudbury et Élise Edimo, coordonnatrice du projet pilote de la Communauté francophone accueillante du Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est ontarien », précise Melinda Chartrand.

« Il y a eu entre autres beaucoup de questionnement sur le système de pointage de l’immigration au Canada et la qualification des compétences des nouveaux arrivants. Mon focus était le programme d’accueil des nouveaux arrivants dans les écoles. J’ai expliqué comment fonctionne les territoires des conseils scolaires francophones de l’Ontario et comment les écoles ont travaillé fort pour aider les 300 familles de réfugiés sans statut qui sont arrivées à Niagara Falls au cours des derniers mois.

« Nous sommes chanceux dans notre région d’avoir le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara qui offre beaucoup de services et programmes pour aider ces familles. J’ai eu l’honneur de siéger sur un panel avec Samia Ouled Ali sur l’accueil des nouveaux arrivants dans les écoles et cette session a été une excellente ocassion de mettre en valeur l’excellent travail de nos conseils scolaires et de nos organismes communautaires », conclut Mme Chartrand.

Les participants ont aussi assisté à une présentation de deux représentantes du Parlement francophone jeunesse et visité l’édifice législatif.

Le troisième jour, une séance de travail portait sur l’intégration des nouveaux arrivants francophones dans la communauté. Modérée par Natalia Kusendova-Bashta, cette discussion était animée par le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, le directeur général du Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton, Saint-Phard Désir, et le président fondateur d’Akwaba Community, Didier Koffi.

Tous ces intervenants sont partis en autobus le 10 août pour visiter le Théâtre français de Toronto, le quartier historique de La Distillerie, et terminer la randonnée au Centre Rogers pour assister à une partie de baseball entre les Blue Jays de Toronto et les Athletics d’Oakland.

Photo (courtoisie Natalia K.-Bashta) : De gauche à droite : Stéphane Sarrazin, Dawn Gallagher Murphy, Ted Arnott, Edith Dumont, France Gélinas, Natalia Kusendova-Bashta et Lucille Collard