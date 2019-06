Année après année, ils sont nombreux à répondre à l’invitation du Club Richelieu Trillium pour se régaler de homards et, du même coup, contribuer aux oeuvres de l’organisme. En effet, le club se sert de cette activité pour recueillir des fonds afin de venir en aide et offrir un réconfort aux enfants dans le besoin et aux personnes âgées. Principale activité-bénéfice de l’organisme, ce souper est aussi l’occasion donnée à tous de faire connaissance avec les membres Richelieu et de les aider à remplir leur mandat. « Ma voix, ce soir, chers amis, se fait l’écho de ces personnes que vous avez rendu heureuses, pour vous dire du fond du coeur le plus grand des mercis », a souligné la présidente, Marie-Claude Laventure, dans son discours.