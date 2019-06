Les finissants étaient fébriles le soir du 30 mai dernier alors que les dirigeants et employés du Collège Boréal remettaient deux bourses d’excellence lors de la 24e cérémonie de remise des diplômes à Toronto. En tout, une centaine de diplômes ont été remis pour les programmes, entre autres, d’adjoint juridique, de services à l’enfance, de soutien technique en informatique, travail social, éducation spécialisée et soins infirmiers auxiliaires.

Il faut également souligner que deux étudiantes de Toronto ont remporté des Bourses d’excellence, soit Laila Fateh en techniques d’éducation spécialisée qui a reçu la Bourse d’excellence de la Fondation du Collège Boréal d’une valeur de 2000 $ et Monica Arianna Colella, récipiendaire de la Bourse d’excellence scolaire d’une valeur de 1000 $ pour la moyenne la plus élevée de l’École des sciences de la santé.

Le président du Collège Boréal, Daniel Giroux a félicité chaleureusement les finissants et a commenté leurs parcours individuels. « Il est clair que vous avez reçu l’appui d’une multitude de gens pour arriver où vous en êtes aujourd’hui : votre famille, vos amis, mais aussi vos professeurs et les membres des équipes de soutien et d’administration de Boréal. Vous avez accompli un énorme travail, c’est vrai. Mais vous avez aussi évolué, vos connaissances ont augmenté, vous avez acquis des aptitudes professionnelles et personnelles. De voir nos finissants recevoir leurs diplômes est excitant pour nous et c’est notre raison d’être. Quelqu’un m’a dit un jour : « Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi ». Une chose que j’ai appris est de toujours mettre le succès de l’équipe avant notre succès individuel », conclut-il.

Le Prix de l’organisme communautaire est allé cette année au Hamilton Immigration Partnership Council pour sa contribution exceptionnelle au développement du Collège Boréal et de sa collectivité. Puis Lise Béland, vice-présidente de Boréal pour la région du Centre-Sud-Ouest, a souligné le courage de certains des étudiants sur le chemin vers la réussite. « Ce soir est l’aboutissement d’un long parcours qui mérite toute notre admiration, dit-elle. Nous avons des étudiants qui proviennent de tous les continents et je suis certaine que plusieurs d’entre vous auraient aimé avoir certains membres de votre famille ici, avec nous ce soir. Félicitations pour votre courage, votre engagement et votre réussite! »

Puis, certains partenaires communautaires ont procédé à la remise de leurs prix, des organismes tels qu’Oasis Centre des femmes ou Alpha-Toronto pour ne citer que ceux-là. La soirée de remise des diplômes s’est terminée avec un goûter servi aux nombreux finissants et leurs familles.

PHOTO: Laila Fateh reçoit la Bourse d’excellence de la Fondation du Collège Boréal.