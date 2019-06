Il y a 50 ans, le Canada reconnaissait l’égalité de statut du français et de l’anglais en adoptant la Loi sur les langues officielles. Le gouvernement du Canada sait qu’il est important de renforcer cette loi afin qu’elle s’harmonise avec les aspirations des Canadiens et qu’elle réponde aux nouveaux défis posés par les transformations de la société canadienne et l’élargissement des secteurs de l’action gouvernementale.

Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, en collaboration avec David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Joyce Murray, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, étaient les hôtes du Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. Il s’agissait du plus grand rassemblement au pays dans le cadre de l’exercice visant à moderniser la Loi sur les langues officielles.

Près de 500 intervenants – dont des gens des communautés de langues officielles en situation minoritaire et majoritaire ainsi que des représentants d’organismes, du secteur public et du secteur politique – se sont réunis au Centre national des Arts à Ottawa les 27 et 28 mai pour célébrer l’anniversaire de l’adoption de la Loi sur les langues officielles et se pencher sur les défis et les progrès réalisés jusqu’ici. Ces réflexions s’inscrivent dans la série de tables rondes et de forums qui ont eu lieu dans 17 villes d’un bout à l’autre du pays en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles.

De nombreux experts et intervenants de renom ont participé aux discussions. Parmi eux, mentionnons Ian Shugart, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet; Graham Fraser, commissaire aux langues officielles de 2006 à 2016; Mark Power, avocat d’Ottawa spécialisé en droits linguistiques; Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne; Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale de TV5-Québec-Canada; et Sylvia Martin-Laforge, directrice générale, Quebec Community Groups Network.

Des ateliers ont permis aux participants d’explorer plusieurs facettes des grands thèmes abordés lors du Symposium, dont l’historique et le bilan de la Loi sur les langues officielles; les institutions fédérales incarnant les langues officielles; la promotion de la culture et du bilinguisme; les langues officielles et le Canada à l’ère numérique; ainsi que les langues officielles et la place du Canada dans le monde.

De plus, la ministre Joly a profité de son passage au Symposium pour annoncer un investissement de plus de 16 millions $ afin de mettre en œuvre un programme gratuit d’apprentissage et du maintien du français et de l’anglais langue seconde.

Cet exercice de réflexion jumelé aux rencontres pancanadiennes de mars et avril derniers guideront l’élaboration d’un rapport qui établira les tendances, les défis et les besoins des Canadiens en vue de la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

Des activités entourant la modernisation de la Loi sur les langues officielles se poursuivront dans les mois à venir. Le Symposium sur le 50e anniversaire de la Loi compte parmi les nombreuses activités qui ont lieu cette année afin de mettre en valeur le chemin parcouru en matière de langues officielles depuis 1969 et d’entrevoir les perspectives d’avenir en vue de moderniser la Loi.

SOURCE : Patrimoine canadien