Pour la première fois, les élèves de l’école Étienne-Brûlé et du Collège français ont participé à un projet éducatif mis en place par Le Labo. Financé par le Conseil des arts de l’Ontario et les deux écoles, le projet comporte plusieurs volets dont la diffusion du court métrage La Troisième Langue et du documentaire ISHYAKA de Joseph Bitamba.

Les élèves ont également eu une séance de vidéo 360° avec Karen Vanderborght qui leur a permis de créer leur propre vidéo et un cours d’égoportraits avec Marc Lemyre.

Le programme s’est terminé par un atelier de video mapping animé par le réalisateur Eduardo Vasquez. « Je leur ai expliqué comment le video mapping permet de faire sortir le média de l’écran pour prendre place dans l’espace public. L’idée était de faire un survol de ce qu’est le video mapping. En une journée on ne peut pas tout montrer », confie M. Vasquez.

« Pour le video mapping, les élèves se sont déplacés au Labo. J’ai pu les exposer à des activités différentes qui ne sont pas accessibles à l’école. On va continuer à travailler de cette façon-là, car ça amène quelque chose de nouveau et de plus intéressant », ajoute Sébastien de Grand’maison, enseignant à Étienne-Brûlé.

Et c’est cette œuvre de video mapping que les curieux ont pu voir au Labo le 24 mai. Sur les murs du Labo, on voit des formes 3D comportant les vidéos 360° et les égoportraits des élèves.

Un programme qui s’est très bien déroulé selon l’enseignant qui souhaite vivement recommencer l’expérience l’année prochaine avec Le Labo.

D’autres projets éducatifs tels qu’un programme plus axé sur le cinéma pourrait voir le jour, mais même combat, il est nécessaire d’avoir de l’argent et donc du financement provincial. Avec toutes les compressions qui se produisent dans le monde de la culture en ce moment, il est à souhaiter que Le Labo réussisse à obtenir un peu de financement afin que des jeunes puissent continuer à profiter de la qualité du matériel du Labo et de ses animateurs professionnels!

PHOTO: Carolina Reis, Eduardo Vasquez et Sébastien de Grand’maison