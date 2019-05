Le groupe Georgian Bay composé de la francophone Kelly Lefaive, également membre du groupe Ariko, et l’anglophone Joëlle Westman a donné son dernier concert le vendredi 24 mai à l’Alliance française.

« On dit que c’est notre dernier concert, car on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur », mentionne Kelly Lefaive. À cette occasion, les spectateurs ont eu la chance de recevoir un exemplaire gratuit de Courage, le dernier double opus de la formation.

Les jeunes femmes ont fait un set un peu court, d’une heure environ, mais d’une beauté qui transcende le temps. Ce concert vraiment magique leur a permis de célébrer les six années passées ensemble. Et il faut dire que la collaboration fonctionne à merveille. Leurs voix s’entremêlent à la perfection, l’une chantant en français et l’autre en anglais. Le spectateur ressent leur complicité et leur amitié et est instantanément transporté dans leur univers folk. On ne voit pas le temps passé et on a vraiment l’impression d’être dans un rêve éveillé notamment sur la balade Reconnaissance, qui donne des frissons et met les larmes aux yeux.

La fin de Georgian Bay peut sembler un peu surprenante sachant qu’elles ont sorti le deuxième volet de Courage à la fin de 2018, mais les deux femmes ont chacune des projets personnels.

Joëlle Westman prépare un album solo alors que Kelly Lefaive est très occupée avec le groupe Ariko. Cependant, cette dernière n’exclut pas totalement que le groupe se reforme un jour. « On ne barre pas du tout la porte à ce sujet », dit-elle.

Dommage donc que le groupe s’arrête mais les deux artistes pourraient collaborer autrement en écrivant des chansons ensemble par exemple. « Je n’y avais pas pensé », admet Kelly Lefaive mais l’idée lui plaît énormément. Une chose est certaine, elles vont nous manquer les demoiselles de la baie Georgienne.

PHOTO: Kelly Lefaive et Joëlle Westman