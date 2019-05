Dernière émission de Quatrième de couverture. Après trois ans de bons et loyaux services, l’émission de radio littéraire a tiré sa révérence. Et pour cette dernière, ce n’est pas trois mais six chroniqueurs qui étaient réunis autour d’Anne Forrest-Wilson : Vittorio Frigerio, Camille Contré, Elvis Nouemsi, Crina Bud, Christine Klein Lataud et Chloé Leduc Bélanger.

Pendant plus de deux heures, les chroniqueurs ont critiqué leurs trois livres fétiches et même si cette émission est la dernière, « ni vous, ni eux, ni moi n’en aurons jamais terminé avec la lecture. Il y aura toujours plus à lire et à découvrir. C’est ça la fureur de lire », lance Anne Forrest-Wilson, en introduction de l’émission.

Du roman à la pièce de théâtre en passant par la poésie, des œuvres très différentes ont été présentées et il y en avait vraiment pour tous les goûts. Parmi elles figuraient quelques classiques tels que Les contes philosophiques de Voltaire, un texte qui en 200 ans n’a pas pris une ride et reste très actuel selon Christine Klein Lataud. « Candide dénonce la guerre et ses absurdités », confie-t-elle.

« Ce roman donne un éternel recommencement du pire », ajoute l’animatrice. Ça, on est bien d’accord. L’être humain n’apprend pas de ses erreurs! Ça en est affligeant. »

Pour sa part, Vitorrio Fridegrio a dépoussiéré un autre chef-d’oeuvre de la littérature française : Les Trois Mousquetaires. Une histoire de pouvoir et surtout d’amitié selon l’ancien professeur Elvis Nouemsi, qui a parlé de Trop de soleil tue l’amour, un roman camerounais de Mongo Beti ayant pour thèmes la dictature et l’injustice sociale.

En fin d’émission, certains membres du public sont venus à leur tour parler d’un roman qui les ont marqués. D’autres ont pris la parole pour féliciter Mme Forrest-Wilson pour le travail accompli au cours de ces trois dernières années.

Et la suite dans tout ça? Rien pour l’instant. Interrogée par les gens présents, Mme Forrest-Wilson a indiqué qu’elle allait déménager prochainement à Montréal. Pourtant en mars 2019, elle annonçait La fureur de lire, un projet de podcasts littéraires, mais ce dernier est mis au placard pour le moment. « Je suis fatiguée, dit-elle. J’ai besoin de me ressourcer. Cela demande énormément d’énergie. Cela fait 15 ans que je travaille pour la communauté et j’ai besoin de faire des choses pour moi. »

PHOTO – L’animatrice Anne Forrest-Wilson entourée des chroniqueurs Elvis Nouemsi, Camille Contré, Chloé Leduc Bélanger, Vittorio Frigerio et Crina Bud