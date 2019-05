Récemment, lors du gala « Raising the Bar in Peel », la directrice générale du Cercle de l’amitié, Lauraine Côté, a reçu le Prix Lorna-Reid de ses pairs pour souligner l’excellence de son travail dans les garderies du Cercle de l’amitié au fil des ans et sa contribution exceptionnelle à l’avancement des services à la petite enfance, et au mieux-être des enfants et des familles de la région de Peel. Cette soirée est offerte par le Child Development Resource Connection Peel pour reconnaître le travail que font tout au long de l’année les travailleuses et travailleurs de la petite enfance. Sur cette photo, Lauraine Côté est entourée des employés du Cercle de l’amitié présents pour l’occasion.