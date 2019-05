Le 23 mai dernier, membres et dirigeants de l’ACFO Durham-Peterborough (ACFO-DP) se sont réunis dans les locaux du Centre communautaire l’Amicale à Whitby pour la présentation de la 35e assemblée générale annuelle de l’organisme. Le président de l’ACFO-DP, Achille Fossi a souhaité la bienvenue aux participants et a remercié son équipe pour une année remplie de surprises, de défis et de succès.

« Les douze derniers mois auront été pour les francophones de Durham-Peterborough et de l’Ontario en général tout à fait particuliers en raison de quelques turbulences dans le ciel de la franco-sphère ontarienne. Comme de coutume, les francophones ont su y faire face en restant forts et unis. Je salue ici le courage, la disponibilité, le dévouement de l’équipe-famille de l’ACFO-DP. Bravo aux membres du conseil d’administration et à l’équipe opérationnelle qui ont travaillé de manière collaborative aux côtés des communautés francophones. Un grand merci à Suzanne Kemenang, Hélène Vachon et Ruhi Sabbita, la stagiaire, étudiante à l’université de Toronto à Scarborough, pour leur dévouement. »

Parmi les activités misent de l’avant par l’organisme, l’ACFO-DP a fait un travail de sensibilisation des communautés francophones et des candidats sur des questions cruciales touchant à la vie en français dans la région lors des dernières élections provinciales et municipales. Puis est venu la tristement célèbre annonce du 15 novembre 2018.

« En évoquant des défis financiers de la province, le gouvernement de Doug Ford annonce la suspension du projet de l’université de l’Ontario français et du Commissariat aux services en français de l’Ontario, ajoute M. Fossi. À travers toutes ses plateformes communicationnelles, l’ACFO-DP a dénoncé avec force cette initiative frustrante du gouvernement qui visent deux symboles clés de la présence francophone en Ontario et constituent de facto une atteinte grave aux droits des minorités francophones. L’ACFO-DP, grâce à la grande mobilisation des francophones et francophiles de la région de Durham-Peterborough, a de concert avec l’AFO, organisé plusieurs foyers de résistance à travers la région. Au nom du conseil d’administration, je tiens à dire toute notre gratitude aux francophones et francophiles et à nos partenaires qui se sont mobilisés pour envoyer un message très clair à ceux qui ont en charge la gestion des affaires publiques de la province. »

« L’ACFO-DP a aussi démarré un projet portant sur l’exploration artistique des ainés francophones et francophiles de Durham-Peterborough grâce à une subvention de Patrimoine canadien dans le cadre du Fonds d’action culturelle communautaire. Ce Fonds vise à redynamiser et a développé les communautés de langues officielles en situation minoritaire. L’objectif visé est de garder les ainés de la région actifs et en santé. Avec le concours d’artistes francophones et francophiles de la région et d’ailleurs, des séries d’ateliers sont organisées à l’Amicale, à l’école Saint-Charles-Garnier et à Peterborough. De belles œuvres d’art ainsi produites par nos ainés seront exposées au cours de la soirée de clôture du projet l’année prochaine », explique le président.

Dans les nouveautés à venir, l’ACFO-DP a lancé un concours auprès de la jeunesse francophone pour se doter d’une nouvelle bannière. Et d’après l’Ambassadrice-jeunesse de l’organisme et nouvelle présidente de la FESFO, Karelle Sikapi, plusieurs propositions de contenu artistique mettant globalement en relief les valeurs et la mission de l’ACFO-DP ont été reçues jusqu’ici. Le jury va bientôt délibérer et les trois prix mis en jeux seront attribués.

« Dans le but de créer et de maintenir une communication efficace avec les francophones et francophiles de notre région et au-delà, et surtout de contribuer à répondre à leurs besoins, l’ACFO-DP s’est doté d’un nouveau site internet, acfodp.ca qui se veut plus moderne et interactif », conclut M. Fossi. Les membres de l’assemblée ont eu le privilège de voir le nouveau site avant qu’il soit bientôt officiellement mis en ligne.Finalement, l’ACFO-DP souffle sur ses 30 bougies en 2019. La célébration de cet anniversaire aura lieu le 4 octobre prochain. Les détails seront annoncés d’ici la fin de l’été.

PHOTO: L’assistance a pris connaissance des récentes initiatives de l’organisme.