« Pourquoi je me sens aussi mal? » Il est parfois difficile de valider ce sentiment lorsque la vie de tous les jours semble relativement paisible. Les Ontariens sont chanceux de ne pas être directement affectés par de gros événements catastrophiques tels que les guerres ou la famine. Cependant, même si les choses vont bon train, la santé mentale est tellement fragile.

Plusieurs formations de santé mentale offrent du soutien face à ces questions existentielles qui, d’après les experts, sont très communes.

Le cours Vivre sa vie, pleinement a été développé par le Dr Chris William, un psychiatre anglais spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. Le programme offre des solutions aux personnes qui souhaitent « être plus heureuses ». C’est une idée tellement vague qui comporte plusieurs éléments et qui diffère entre les personnes.

Cette thérapie aborde aussi comment moins s’inquiéter, augmenter sa confiance de soi et régler calmement ce qui ne va pas dans le quotidien.

Cette formation de huit semaines est offerte gratuitement en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale. Les participants peuvent ainsi se pencher sur les différentes sphères de leur vie qui nécessitent plus d’attention.

En fait, la base de cette théorie est que le système physique est étroitement lié au système émotionnel et psychologique. Lorsqu’une personne ressent du découragement à la suite d’une situation, cela peut vite devenir un mal physique et même comportemental. C’est ce qui est appelé les sentiments, les symptômes physiques et les comportements « altérés » qui se forment à la suite de « pensées altérées » qui, elles, germent dans l’esprit d’une personne contrariée.

Des sentiments tels que l’inquiétude, la culpabilité et la colère se transforment en baisse de libido, problèmes de sommeil, tensions et indigestions. Il est alors possible de devenir colérique, impatient, las. C’est un cercle vicieux qui, telle une scie, agrandit son trou de ses dents aiguisées.

Il faut se rappeler qu’au bout du compte, c’est la façon de réagir et non la situation qui fera en sorte que la journée sera bonne. Être proactif face à son bonheur et ne pas se laisser être victime de ce qui nous arrive. Lorsqu’on observe des aspects négatifs au sein de notre vie, il faut aussi prendre note des côtés positifs tels un apprentissage ou un nouveau début.

Pour tout renseignement sur les formations Vivre sa vie, pleinement, communiquez avec l’Association canadienne pour la santé mentale.