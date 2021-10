La députée provinciale de Mississauga-Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova recevait le 27 septembre des représentants de la communauté francophone pour une célébration soulignant le premier anniversaire de l’adoption de la Loi 182, faisant du drapeau franco-ontarien un symbole officiel de l’Ontario. L’événement s’est tenu dans le parc derrière le Centre communautaire de Mississauga Valley.

Parmi les invités, le ministre Michael Tibollo, l’adjoint parlementaire au ministre de l’Éducation, Sam Oosterhoff, le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, et le Consul général de France à Toronto, Tudor Alexis.

Cette activité était un 4 à 7 avec un goûter offert par la députée et pour l’ambiance, la musique d’Abel Maxwell au piano. Mme Kusendova a d’abord pris la parole pour faire un résumé du cheminement du drapeau franco-ontarien, à partir de sa conception en 1975, sa reconnaissance lorsque le 25 septembre est devenu le Jour des Franco-Ontariens jusqu’à l’adoption de la Loi 182 l’an dernier. Puis elle a remercié ses invités.

« Je suis ravi de vous voir alors que nous célébrons ensemble le premier anniversaire de mon projet de loi d’initiative parlementaire, la Loi modifiant l’emblème franco-ontarien qui fait en sorte que ce drapeau est reconnu comme un emblème officiel de l’Ontario. Ce faisant, la province affirme la place de la francophonie dans son histoire, reconnaissant le statut de cette communauté comme peuple fondateur et pierre angulaire de notre riche mosaïque culturelle. Les Franco-Ontariens ont grandement contribué à notre culture, notre société, notre économie et notre système politique. Alors que nous célébrons cette occasion aujourd’hui, j’appelle les Ontariens de tous horizons à réfléchir à la place des francophones au sein de nos communautés et à reconnaître leurs nombreuses contributions à faire de cette province la terre que nous aimons aujourd’hui. »

Le ministre Tibollo, Sam Oosterhoff, Carol Jolin et Sheref Sabawy, député provincial de Mississauga-Erin Mills ont tour à tour remercié Mme Kusendova et se sont adressés aux participants pour saluer le travail et les efforts de Mme Kusendova et des nombreux représentants de la francophonie locale qui, au quotidien, œuvrent au développement de programmes et services en français.

PHOTO – Natalia Kusendova