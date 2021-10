Il y a plusieurs mois de cela, 30 professionnels commençaient une formation en Leadership et management ainsi que celle en Navigation du système de santé au Collège Boréal destinées à faciliter et accélérer l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants au Canada.

« Il est primordial que le potentiel des nouveaux arrivants soit reconnu et surtout mis de l’avant sur le marché canadien. Je félicite donc cette talentueuse cohorte de son succès », affirme Daniel Giroux, le président du Collège.

« Ce sont six mois très intenses suivis de deux mois en stage pratique, explique Rosa Atmanii, une des finissantes de la cohorte Leadership et Management. J’ai trouvé ça difficile de reprendre les études en tant qu’adulte, qu’employée et comme parent. Je n’aurais pas pu réussir sans ma famille et mes amis. »

Elle en ressort avec brio.

François Pépin offre son témoignage en tant qu’employeur de stage et en tant qu’entrepreneur ontarien. Il est très heureux de la réussite du programme et de son temps avec sa stagiaire Mme Atmanii.

Ahmat Hassane Tchanaye, un finissant du programme en Navigation du système de santé et un des gagnants du prix Leadership, annonce que c’est 71 % des finissants qui ont déjà décroché un emploi. « Nous avons tous, enseignants et collègues, réussi grâce à notre ténacité et nous n’arrêterons pas de sitôt! », s’exclame-t-il. Riad Bouziani est également un des gagnants du prix de leadership.

Les formations qu’offre le Collège Boréal sont loin d’être seulement pour le certificat. Joseph Koona Nyemb, responsable des programmes bilingues, s’adresse aux finissants avec des mots d’encouragement.

« Félicitations pour votre persévérance et le travail accompli. Vous avez travaillé d’arrache-pied pour le certificat », affirme-t-il.

La cérémonie reconnaît aussi l’excellence scolaire de deux de leurs élèves à plus haute moyenne. Le prix est remis à Imane Naji et Malika Agzou.

Félicitations à la cohorte 2021!