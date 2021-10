Le Centre communautaire L’Amicale de la région de Durham a tenu le 25 septembre deux assemblées générales consécutives pour les deux dernières années financières, réunions qui avaient été remises en raison de la COVID-19.

Lors de l’AGA de 2020-2021 présentée en après-midi, le président sortant de l’organisme, Alain Giguère a présenté son rapport annuel en indiquant d’entrée de jeu qu’il n’y a rien de nouveau en ce qui a trait à la fermeture des locaux de L’Amicale à Whitby depuis mars 2020.

« En fait, j’oserais même dire que nous sommes tous fatigués des vagues de COVID-19 qui se succèdent en plus des règles de distanciation et de restrictions dans les lieux publics. Cela nous fait apprécier la liberté et la qualité de vie que nous avions avant la pandémie », dit-il.

M. Giguère a confirmé que dès cet automne, le conseil d’administration tentera d’embaucher une personne qui pourra coordonner les activités sociales et faire les tâches administratives au quotidien. Ce changement a mené à la décision de récupérer l’espace de bureau utilisé par l’ACFO Durham-Peterborough : « Ce fut une décision difficile qui a été prise en tenant compte de l’entente initiale de 2017, de l’emplacement et des plans organisationnels de L’Amicale. L’ACFO DP libérera donc le bureau d’ici le 31 décembre. »

Autre sujet abordé au cours de la dernière année est celui de « développer des moyens tangibles pour reconnaître, récompenser et apprécier les membres honoraires, ajoute le président sortant. Le conseil développera des politiques à cet effet au cours des prochains mois ».

Le vice-président a également expliqué son rôle durant la pandémie. « En plus de maintenir la sécurité de notre Centre communautaire, j’ai négocié une réduction des coûts de nos assurances et fait le suivi sur l’installation de deux unités murales d’air conditionné aux frais du propriétaire », explique Roger Brideau.

Ces efforts ajoutés à ceux des membres du CA pour bien gérer le portefeuille de placements de l’organisme ont généré un excédent budgétaire de l’ordre de 419 190 $. Avec les intérêts générés par le montant placé de la vente de l’ancien édifice à Oshawa qui aide à payer le coût total du loyer du site de Whitby, le CA de L’Amicale voit l’avenir de l’organisme assuré pour plusieurs décennies.

Les membres ont voté en faveur d’un changement en lien avec les statuts et règlements, soit que « tout membre en règle depuis un minimum de 5 années qui atteint l’âge de 80 ans deviendra membre honoraire, sans frais de renouvellement ».

Finalement, lors de la période d’élections des administrateurs, quatre postes étaient à pourvoir. Les membres ont confirmé l’élection de Roger Brideau à la présidence de l’organisme, ainsi que celles de Paulette Lévesque au poste de secrétaire et de deux directrices, Doris Mantha et Francine St-Aubin.

PHOTO – Les membres du CA de l’organisme