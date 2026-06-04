[adrotate banner="100 "

Les gouvernements fédéral et provincial ainsi que la Municipalité régionale de Durham injectent 11,6 millions $ dans deux projets destinés à moderniser le transport collectif. Cette annonce vise à améliorer la mobilité des résidents, accroître la fiabilité du service et soutenir l’expansion rapide de la région en pleine transformation démographique.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

L’agglomération bénéficiera d’un important investissement destiné à moderniser son réseau de transport collectif. Annoncée le 20 mai à Ajax, cette initiative réunit le gouvernement du Canada, la province de l’Ontario ainsi que l’administration régionale autour d’un financement conjoint de 11,6 millions $.

Cette somme servira à soutenir deux projets jugés prioritaires pour améliorer les déplacements dans l’une des zones urbaines connaissant la plus forte croissance au pays.

Le premier projet vise le remplacement de véhicules du réseau Durham Region Transit (DRT) arrivés en fin de cycle d’utilisation. Dix nouveaux autobus rapides de 40 pieds seront intégrés à la flotte existante. Ces unités seront dotées de systèmes technologiques avancés et d’outils modernes de perception tarifaire, dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur et d’accroître l’efficacité opérationnelle.

Selon John Henry, président régional et directeur général de la Municipalité régionale de Durham, « ce partenariat permet au réseau DRT d’élargir son parc de véhicules et d’augmenter son offre de services afin de rendre les déplacements plus fiables pour les résidents, tout en soutenant les emplois locaux et en renforçant l’économie régionale ».

Toutefois, les préoccupations des usagers ne se limitent pas à la seule fiabilité. Elvira Tematio, une résidente francophone de la région, explique : « Bien que l’amélioration de la fiabilité soit souhaitable, la question la plus urgente concerne le coût des transports, jugé excessif pour les personnes sans emploi. L’évolution que j’attends le plus, c’est une baisse des tarifs pour que les chercheurs d’emploi puissent se déplacer ».

Le second projet concerne l’acquisition d’un logiciel spécialisé pour la gestion du carburant et des fluides mécaniques. Ce système sera intégré à l’infrastructure existante dans le but d’optimiser l’entretien des véhicules et de réduire les émissions polluantes. Cette technologie devrait permettre de prolonger la durée de vie des équipements tout en réduisant les coûts opérationnels quotidiens.

Avec l’expansion démographique continue de la région, la demande en solutions de mobilité efficaces est projetée à la hausse pour les années à venir.

Les différents paliers gouvernementaux, qu’il s’agisse du niveau fédéral, provincial ou régional, ont d’ailleurs intensifié leurs investissements au cours des dernières années afin de renforcer les réseaux de mobilité à l’échelle provinciale. La province a notamment affirmé consacrer près de 70 milliards $ à ce qui est décrit comme le plus vaste projet d’expansion du transport collectif en Amérique du Nord.

Ces investissements visent non seulement à améliorer les déplacements des citoyens, mais également à soutenir l’économie locale, à réduire la pollution et à promouvoir des collectivités mieux connectées.

-30-

Photo : Autobus du réseau Durham Region Transit (Crédit : DRT)