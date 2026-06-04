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Jolene Zolen

Le cœur du centre-ville s’est transformé en lieu de rencontres et de découvertes le vendredi 29 mai, alors que la Ville de Toronto présentait la 12e édition de son rendez-vous annuel consacré à l’accueil et à l’intégration des personnes récemment établies. De 10 h à 15 h, la place Nathan Phillips et l’hôtel de ville ont accueilli des centaines de visiteurs venus découvrir ressources, services communautaires et richesse culturelle.

Organisée depuis 2015, cette initiative vise à créer un espace où les personnes nouvellement installées peuvent obtenir de l’information, rencontrer des organismes et développer des liens avec leur nouvelle communauté. Toronto figure parmi les premières municipalités canadiennes à avoir instauré une journée officielle consacrée à l’accueil des personnes immigrantes et des résidents récemment arrivés. Depuis sa création, l’événement a attiré plus de 75 000 participants.

Tout au long de la journée, les visiteurs ont assisté à des prestations artistiques représentant diverses cultures présentes dans la métropole ontarienne. Musique, danse et animations se sont succédé sur scène, tandis que plusieurs activités destinées aux familles et aux enfants occupaient la place publique. Une foire alimentaire et un marché ont également permis aux participants de découvrir des saveurs et produits provenant de différentes communautés culturelles.

L’un des principaux attraits demeurait toutefois la présence d’une centaine de kiosques d’information où organismes communautaires, établissements d’enseignement, services municipaux et associations locales présentaient leurs programmes et ressources. Pour plusieurs visiteurs, il s’agissait d’une occasion concrète d’obtenir des renseignements sur l’emploi, les études, les services de santé, l’apprentissage linguistique ou encore l’établissement dans la région.

La communauté francophone occupait aussi une place importante parmi les exposants. Des organismes tels que les collèges Boréal et La Cité, Impact ON, Radio-Canada et le Centre francophone du Grand Toronto accueillaient les visiteurs afin de présenter leurs services en français et de faire connaître les ressources disponibles pour les personnes qui souhaitent vivre, étudier ou travailler en français dans la région torontoise. Leur présence témoignait du rôle important joué par les organismes francophones dans l’intégration des nouveaux résidents.

La mairesse Olivia Chow a participé à l’événement aux côtés de la mairesse adjointe Ausma Malik (Spadina–Fort York). À cette occasion, elle a officiellement proclamé le 29 mai comme journée dédiée à l’accueil des nouveaux résidents de Toronto.

« La Ville de Toronto accueille des personnes en provenance des quatre coins du monde et cette célébration est pour nous l’occasion de souligner la contribution des nouveaux arrivants à une ville plus forte, plus sécuritaire et plus belle, tout en partageant de l’information sur les services, les programmes et les partenaires communautaires qui les aideront à bâtir une nouvelle vie ici », a déclaré Olivia Chow.

Avec plus de trois millions d’habitants et une population provenant d’origines variées, Toronto demeure l’une des villes les plus diversifiées au monde. Cette journée annuelle s’inscrit dans cette volonté municipale de faire sentir aux personnes nouvellement arrivées qu’elles ont leur place dans la métropole et qu’elles peuvent y construire leur avenir.

Photo: L’équipe du Collège Boréal a fait connaître ses services. (Crédit : Jolene Zolen)