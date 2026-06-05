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Richard Caumartin

À partir du 5 juin, la ministre des Soins de longue durée et députée de Mississauga Centre, Natalia Kusendova-Bashta sera nommée ministre des Affaires francophones pour donner suite à la récente annonce surprise de sa collègue du cabinet, Caroline Mulroney qui quittera la vie politique ce jour-là pour passer plus de temps avec sa famille.

Mme Kusendova-Bashta conservera également son rôle actuel de ministre des Soins de longue durée. Infirmière de profession, Natalia Kusendova-Bashta a été élue pour la première fois en 2018. Elle connaît bien le dossier de la francophonie ontarienne, ayant été adjointe parlementaire de Caroline Mulroney pendant quatre ans.

À l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), cette nouvelle a été bien accueillie.

« Au nom de l’AFO et des 795 760 Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens que nous représentons, nous félicitons l’honorable Natalia Kusendova-Bashta pour sa nomination à titre de ministre des Affaires francophones, en complément de ses responsabilités actuelles au ministère des Soins de longue durée. Au fil des dernières années, la ministre Kusendova-Bashta a démontré un intérêt et un engagement concrets envers la francophonie ontarienne, y compris au-delà de son portefeuille ministériel, notamment à travers son leadership entourant le projet de loi 182, qui a mené à la reconnaissance officielle du drapeau franco-ontarien comme emblème de l’Ontario. Son expérience à titre de secrétaire parlementaire aux Affaires francophones lui a également permis de développer une connaissance concrète de plusieurs enjeux qui touchent notre communauté. Cette nomination ouvre un nouveau chapitre important, dans un contexte où plusieurs enjeux demeurent prioritaires pour l’Ontario français, notamment en matière de services en français, de vitalité communautaire et de complétude institutionnelle », a déclaré le président de l’organisme, Fabien Hébert.

Pour sa part, la directrice générale du Centre francophone de Toronto, Estelle Duchon a écrit sur ses réseaux sociaux qu’elle « félicite Natalia Kusendova-Bashta pour sa nomination aux Affaires francophones. Depuis longtemps, elle est une alliée engagée de la francophonie ontarienne ainsi qu’une partenaire présente auprès de notre Centre. Nous sommes heureux de poursuivre cette collaboration afin de faire avancer les enjeux des communautés francophones de l’Ontario ».

On se souviendra qu’en septembre 2025, la ministre Kusendova-Bashta avait confirmé qu’elle annoncerait au cours de l’année suivante l’ajout de services de santé primaires en français à Mississauga en invitant le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) à faire partie de Mississauga Health Team.

Selon les premiers commentaires obtenus par Radio-Canada, Mme Kusendova-Bashta veut profiter de sa vaste expérience dans le domaine de la santé au ministère des Affaires francophones de l’Ontario pour améliorer les services en français dans ce domaine où les besoins sont criants et revendiqués par les Franco-Ontariens depuis de nombreuses années.

« Je dois m’assurer qu’on va avoir des lits désignés francophones partout dans la province de l’Ontario dans les foyers de longue durée, et travailler avec la ministre de la Santé pour avoir des soins de santé primaires en français », a déclaré la nouvelle ministre aux Affaires francophones. La principale intéressée commentera davantage après son assermentation à son nouveau ministère.

Photo : Natalia Kusendova-Bashta lors d’une annonce d’expansion des soins de santé primaires à la clinique de l’Équipe de santé familiale de Credit Valley. (Crédit : Le Métropolitain)