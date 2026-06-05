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La lieutenante-gouverneure Edith Dumont et la députée et présidente déléguée de la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Dawn Gallagher Murphy, ont remis à Queens Park, devant parents et amis, les médailles de l’Ordre de la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, à six personnalités sélectionnées par un comité multipartite de parlementaires pour leurs contributions exceptionnelles envers la Francophonie ontarienne lors d’une cérémonie d’investiture le jeudi 28 mai.

Les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade de 2026, grade de Chevalier et Chevalière sont Vincent Georgie (Windsor), Stewart Kiff (Toronto), Andrée-Anne Martel (Ottawa), Steve Mc Innis (Hearst), Emmanuelle Richez (Windsor) et Mélanie Routhier Boudreau (Ottawa).

Le Centre-Sud-Ouest était bien représenté avec trois personnes dont les parcours communautaire et professionnel ont eu un impact positif sur l’avancement de la francophonie de leur région et ailleurs en Ontario. Il s’agit de Vincent Georgie, bien connu des milieux culturels et éducatifs à Windsor, et dans toute la province de par son engagement envers la francophonie en tant que directeur général et chef programmeur du Festival international du film de Windsor.

Il y a aussi Emmanuelle Richez, professeure agrégée de science politique à l’Université de Windsor. D’ascendance franco-vietnamienne, Mme Richez appuie activement la jeunesse francophone du Centre-Sud-Ouest par son engagement auprès d’Épelle-moi Canada, du Club Richelieu Windsor et dans son rôle de vice-présidente au Conseil scolaire Viamonde.

Et plus près de nous à Toronto, Stewart Kiff a été honoré pour sa défense soutenue des droits et des intérêts des francophones. Il a joué un rôle important dans l’avancement de l’éducation, des services et des médias de langue française en Ontario. À Queen’s Park, il a notamment contribué à l’autonomie de TFO, appuyant son évolution en tant que diffuseur francophone indépendant.

Photo (Crédit : Nokomis Twovoice, ALO) : À l’arrière-plan, de gauche à droite : les députés Andrew Dowie, Stéphane Sarrazin, la ministre Natalia Kusendova-Bashta, Dawn Gallagher Murphy, Chandra Pasma, Lucille Collard et Guy Bourgouin. Devant : Vincent Georgie, Stewart Kiff, Andrée-Anne Martel, la lieutenante-gouverneure Edith Dumont, Steve Mc Innis, Emmanuelle Richez et Mélanie Routhier Boudreau