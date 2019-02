Bernard Dionne et Philippe Flahaut ont rendu hommage au chanteur français Claude Nougaro, le samedi 9 février à l’Alliance française, en présentant un concert unique.

Passionné de jazz, Bernard Dionne a découvert Claude Nougaro il y a quelques années grâce à son ami, le chanteur et compositeur d’origine française Philippe Flahaut.

« Philippe avait apporté l’album de Nougaro lors d’une tournée qu’on faisait au Québec et on l’écoutait en voiture », confie le violoncelliste. Les années passent et le Torontois d’adoption qui repart bientôt vivre dans son Québec natal n’oublie pas Nougaro.

« J’ai proposé il y a quelques mois ce concert à Laetitia Delemarre, directrice culturelle de l’Alliance, qui a tout de suite accepté », se rappelle Bernard Dionne. Il en parle également à son ami de longue date Philippe Flahaut, à qui il confie d’interpréter les chansons de Nougaro.

M. Flahaut se met tout de suite au travail. « C’est moi qui ai choisi les pièces du concert », confie ce dernier. L’apprentissage ne fut pas aussi facile qu’il l’aurait cru. « Il y a vraiment beaucoup de mots dans les chansons de Nougaro. Cela m’a pris plusieurs mois pour apprendre et maîtriser les textes », confirme-t-il.

Après deux répétitions, le groupe composé également de Pierre LeGendre à la batterie et Éric St-Laurent à la guitare électrique est fin prêt!

Dès les premières notes de la chanson Le jazz et la java, le public entre tout de suite dans l’ambiance Nougaro. Certains spectateurs reprennent en cœur les paroles du chanteur disparu en 2004 et fredonnent les airs connus comme Armstrong. Entre les chansons, Philippe Flahaut, très à l’aise sur scène, communique avec le public grâce à des objets – 45 tours, biographie de l’artiste – tout droit sortis d’une mini valise posée sur le sol à côté de lui. Et les spectateurs adorent.

« Philippe est très naturel sur scène, glisse Bernard Dionne. La scène est faite pour lui. »

Pour son dernier spectacle torontois, Bernard Dionne a vraiment mis les petits plats dans les grands. Ce spectacle rassembleur a fait vibrer les spectateurs dans le théâtre de l’Alliance.

PHOTO: De gauche à droite : Éric St-Laurent (guitare), Philippe Flahaut (chant), Pierre LeGendre (batterie) et Bernard Dionne (violoncelle)