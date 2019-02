Le Centre de ressources Meilleur départ, une initiative de l’organisme Nexus santé, a pour mandat d’épauler les intervenants dans les domaines liés à la maternité, aux nouveau-nés et aux jeunes enfants. Du 12 au 14 février se tenait, à Toronto, le congrès de Meilleur Départ où des centaines de professionnels ont assisté à des présentations sur des sujets aussi pointus que variés. L’une de ces conférences portait sur l’épanouissement des jeunes enfants avec des besoins particuliers et fut offerte en français.

Léanne Génier-Bédard, du Centre de traitement pour enfants de Sudbury, est une spécialiste des pathologies du langage chez les jeunes d’âge préscolaire et des interactions verbales entre éducateur et enfant dans les communautés linguistiques en situation minoritaire. Désirée Duguay est une conseillère parentale au sein d’un programme offert à l’hôpital Horizon Santé-Nord (Sudbury) et consacré aux familles dont les enfants ont un retard de développement ou sont à risque d’en développer un. C’est à ces deux expertes en matière de troubles psychosociaux que le Centre de ressources Meilleur départ a fait appel pour la présentation sur les enfants à « besoins particuliers ».

Qu’entend-on par là? Cette expression pudique recouvre un large éventail de problèmes pouvant affecter les enfants : autisme, négligence, trouble du spectre de l’alcoolisation foetale, paralysie cérébrale, perte auditive, commotion cérébrale, retard de langage, etc. Les conférencières ont également abordé les solutions en termes de soins à prodiguer et de services communautaires pouvant aider les parents et les intervenants.

Le développement de l’enfant est un domaine d’étude multidisciplinaire s’appuyant sur plusieurs écoles de pensée en matière de psychologie. La présentation a abordé les aspects théoriques de la question avant de passer à la pratique. Une attention a aussi été accordée aux particularités de l’Ontario français.

La présentation a piqué la curiosité de l’assistance qui était composée de travailleurs du monde de l’éducation, du milieu de la santé, du secteur communautaire, des services de garde, etc. Des échanges enrichissants ont ponctué la journée et nul doute que les participants sont repartis avec en tête de quoi améliorer leur interaction avec les petits.

PHOTO : Des professionnels de partout en Ontario étaient présents.