La ville de Toronto est réputée pour la richesse de sa vie artistique et culturelle. Et cet été, après deux années de vache maigre causées par la pandémie de COVID-19, les artisans de toutes formes d’arts prennent d’assaut la Ville reine pour une saison estivale des plus colorées et culturelles.

En juillet et août, les manifestations artistiques et festivals de toutes sortes se succèdent au grand plaisir des Torontois et des touristes impatients de redécouvrir les richesses culturelles qui s’y cachent. La saison a débuté au Quartier historique de la Distillerie transformé en un village de cinéma du 27 juin au 16 juillet. En effet, le Festival du film Lavazza IncluCity s’y déroule en plein air, occupant les rues pavées du Quartier pour célébrer le multiculturalisme et le meilleur du cinéma international.

Cet événement présente des films provenant de plus de 20 pays et offre une expérience cinématographique avec des invités spéciaux, des tapis rouges sensationnels et des cocktails uniques, le tout sous les étoiles dans le centre artistique et culturel de Toronto. En plus de la vaste programmation cinématographique, le Festival propose également une exposition d’art gratuite intitulée 6IX Art Outdoors. L’installation artistique située le long de Gristmill Lane comprend 13 statues uniques de plus de deux mètres de hauteur, et peintes par certains des artistes multiculturels les plus talentueux du Canada.

Foire artistique

Un autre rendez-vous artistique des plus intéressants aura lieu du 15 au 17 juillet au Nathan Phillips Square. La foire d’art en plein air de Toronto propose une série dynamique de programmes numériques et en personne gratuits pour les amateurs d’art de tous âges. Ce sera le retour très attendu de la vitrine d’artistes avec une programmation musicale nouvelle et passionnante, des installations artistiques, de la danse contemporaine, des visites guidées d’art et le café en plein air en cascade unique de TOAF au cœur du centre-ville de Toronto.

Parmi les activités proposées, Dyana Ouvrard, directrice du Labo, le Centre francophone des arts médiatiques de Toronto, présentera une tournée en français des artistes francophones à la Foire.

Carnaval Caribéen

Le Carnaval caribéen de Toronto est de retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie. Les organisateurs promettent une édition haute en couleurs du 28 au 31 juillet. Au programme : spectacles et danses aux rythmes caribéens, dégustation de nourriture et le célèbre grand défilé costumé. Nouveau cette année, les enfants et leurs familles pourront participer à des activités musicales et culinaires à Scarborough, ainsi qu’un défilé jeunesse au centre communautaire de Malvern. Mais le clou de cet événement reste la grande parade de costumes qui attire chaque année plus d’un million de personnes le long du boulevard Lakeshore. La culture, les rythmes et les couleurs des Caraïbes seront donc en vedette le 30 juillet pour cette 55e édition. Les participants au grand défilé ont donc rendez-vous de 8 h 30 à 18 h, et le départ aura lieu à partie de l’Exhibition Place au 15, chemin Saskatchewan. C’est la plus grande manifestation culturelle de l’été. La programmation estivale culturelle à Toronto est diversifiée, riche de cultures diverses et d’activités où les arts redonnent vie aux quartiers de la métropole ontarienne. Bon été!