De plus en plus, le Festival musical Francophonie en Fête prend une place importante dans le visage culturel de Toronto. Chaque année, l’organisme présente une brochette intéressante de vedettes d’ici et d’ailleurs, et étonne avec les grands noms de l’industrie musicale francophone qu’il réussit à insérer dans sa programmation.

Ce ne sera pas différent cet automne avec les spectacles annoncés de Luc de la Rochelière au Théâtre Glen Gould le 24 septembre et celui de Louis-Jean Cormier au Théâtre Paradise le 7 octobre. C’est ce qu’a annoncé le directeur général de Francophonie en Fête, Jacques Charette dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, le 28 juin au Théâtre Spadina de l’Alliance française.

Selon M. Charrette, « l’objectif principal et constant du Festival est de présenter des artistes locaux établis et émergents franco-ontariens, et de mettre en valeur les nombreux musiciens issus de l’immigration franco-torontoise qui comptent pour environ 80 % du total des artistes ».

C’est le genre de programmation qui sera une fois de plus proposée du 15 au 18 septembre avec 28 spectacles gratuits sur une scène extérieure du Bentway sous l’autoroute Gardiner. « Cette édition se voudra extravagante, dynamique et représentative de l’effervescence artistique et multiculturelle francophone de la région et d’ailleurs en Ontario », explique le directeur général.

Pour les deux spectacles en salle, l’auteure-compositrice et interprète Andrea Lindsay fera la première partie de celui de Luc de la Rochelière, les deux artistes formant un couple sur la scène comme dans la vie.

Le 11 octobre 2019, le couple a lancé un nouvel album, S’il n’y avait que nous, et a entrepris une tournée de spectacles qui se poursuit toujours. Lors de leur passage à Toronto, les deux artistes interpréteront sûrement quelques extraits de cet album et Luc de la Rochelière chantera quelques-uns de ses plus grands succès réédités en 2020 dans son album Sauvez mon âme produit pour célébrer le 30e anniversaire de son imposante carrière.

Mclean, alias Simon B, Jutras, assurera la première partie de la prestation de Louis-Jean Cormier au Théâtre Paradise. Originaire de Sudbury, il propose une musique rock alternatif éclectique riche en sonorités. Quant à M. Cormier, il offrira quelques-uns de ses succès et certaines chansons de son récent album Le ciel est au plancher, un hommage émotionnel à son père, Marcel Cormier, décédé en janvier 2020.

« Un homme de principe, de musique et surtout de cœur. Je lui dois beaucoup. Je ressens de plus en plus sa présence dans la méticulosité de mon travail et dans cette éternelle quête de perfection qui peut rendre mon entourage fou », explique l’auteur-compositeur et interprète sur son site Web.

Bref, une autre édition de Francophonie en Fête pleine de promesses. À la fin de la rencontre annuelle, M. Charrette a indiqué que le spectacle Bonjour Printemps présenté par l’organisme aura lieu à la fin du mois de mars 2023 au cours de la Semaine de la francophonie à Toronto. À suivre!

Photo : (Facebook Luc de la Rochelière) Andrea Lindsay et Luc de la Rochelière