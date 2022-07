Les membres, locataires et administrateurs des Centres d’Accueil Héritage se sont réunis à la Place Saint-Laurent le 29 juin pour l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Une cinquantaine de personnes ont assisté à la rencontre.

La présidente de l’organisme, Colette Raphaël, a d’abord souhaité la bienvenue à tous avant de présenter son conseil d’administration (CA) et de remercier chaleureusement Pierre Gravel qui quitte le CA après un mandat de remplacement d’un an. Diane Saint-Pierre a alors été confirmée par vote des membres pour présider cette assemblée.

Cependant, avant de procéder à la présentation des divers rapports de la dernière année financière, Michel Tremblay, directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) s’est adressé à l’assistance.

Ce dernier, qui a passé la majeure partie de sa carrière dans la région d’Ottawa, est revenu vivre à Toronto en février 2022. Il a parlé de la mission et des valeurs de la FARFO, de l’enjeu de l’âgisme systémique mis en évidence au cours de la pandémie de COVID-19, et du Livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario – une initiative issue d’une collaboration entre l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et la FARFO.

« Nous devons faire connaître les besoins de nos aînés auprès des instances décisionnelles gouvernementales, dit-il, et réduire la vulnérabilité des aînés francophones en augmentant l’offre de services. »

Après son intervention, Colette Raphaël a présenté son rapport, suivi de celui de la directrice générale Barbara Ceccarelli.

« Après deux ans de pandémie, il est clair que nous avons franchi un cap et qu’il n’y a pas de retour en arrière possible, explique la présidente. Nous avons cette incroyable opportunité de faire une pause et de repenser l’avenir du vieillissement, notre vieillissement. Il ne s’agit pas d’une conversation autour des personnes âgées, mais bien d’une conversation sur nous en tant que collectivité, en tant que communauté.

« Nous serons tous un jour l’aîné de quelqu’un. C’est donc notre avenir qui est en jeu. C’est le moment de resserrer nos liens. Sans être un village physique, le « village » francophone est un laboratoire de découvertes et d’interaction, de créativité et de solidarité autour des aînés parmi nous. »

Récemment, le CA de l’organisme s’est engagé dans une mise à jour du plan stratégique afin de s’assurer qu’à mi-chemin du prochain exercice de planification après deux années de pandémie, que ses axes et priorités soient toujours pertinents, répondant toujours aux attentes et aux besoins de sa communauté.

Expansion des services

« Depuis que j’ai joint les CAH en 2012, une de mes priorités a été de m’occuper de plus près de la gestion de notre programme de logement et de l’intégration de ce volet essentiel avec notre offre de services de soutien, affirme Barbara Ceccarelli.

« Nous opérons aujourd’hui un modèle capable de répondre aux besoins de ceux qui veulent vieillir chez eux tout en restant connectés à la communauté. Le modèle CAH offre un chez-soi abordable, sécuritaire et en français, qui s’adapte aux besoins qui changent avec notre vieillissement. Ce modèle avec approche intégrée a été la clé de notre succès dans la gestion des impacts de la pandémie depuis deux ans. Il mérite une expansion! »

Parmi les faits saillants de la dernière année, des ateliers de gestion de stress ont été offerts pour répondre aux besoins des clients et des employés. Puis, en novembre 2021, la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, accompagnée de son adjointe parlementaire Natalia Kusendova, ont visité Place Saint-Laurent et rencontré plusieurs clients et stagiaires des CAH.

Finalement, l’organisme a officialisé son partenariat avec le Collège Boréal et poursuivi ses liens avec le Collège La Cité pour assurer la relève de ses préposés aux soins. Il continue également d’offrir des ateliers en partenariat avec le Centre francophone du Grand Toronto. « En 2023, ce sera le 45e anniversaire des CAH. J’espère que le port du masque sera chose du passé », conclut la directrice générale en fin de rencontre.

Photos : Colette Raphaël, présidente des CAH