La 4e saison de la savoureuse comédie À la valdrague, entièrement produite et tournée en Acadie prendra l’affiche sur ICI TÉLÉ le vendredi à 19 h dès le 15 juillet prochain. Elle comprend huit épisodes de 30 minutes qui seront également mis en ligne le 15 juillet sur ICI TOU.TV EXTRA où l’on retrouve les trois premières saisons.

Écrite par Eugénie Beaudry avec la collaboration de Patricia Léger, qui tient le rôle principal, et de Marie-Josée Ouellet, cette ultime saison d’À la valdrague est réalisée par Joël A. Robichaud et produite par Suzette Lagacé et Maurice André Aubin pour MOZUS Productions de Moncton avec la participation d’ICI TÉLÉ et ICI ARTV.

La productrice Suzette Lagacé rappelle le propos d’À la valdrague : « Une communauté pittoresque acadienne s’en allait « à la valdrague » (en déclin) jusqu’au jour où la singulière Rita Melanson (Patricia Léger) est revenue au village et a acheté l’église et le presbytère par accident. Aidée de ses amis, elle a su transformer sa nouvelle propriété en une entreprise profitable : un gîte touristique! »

La directrice générale de la Télévision de Radio-Canada Dany Meloul a pour sa part souligné l’intérêt de cette production : « Nous sommes très heureux de partager l’univers à la fois léger et riche en émotion d’À la valdrague avec notre public d’un océan à l’autre. La production de fictions originales enracinées en Acadie comme dans les autres régions du pays est une priorité qui continuera de se refléter de plus en plus sur nos plateformes. »

Pour la quatrième et ultime saison de cette grande aventure à St-Prospère, une surprise n’attend pas l’autre et tous les personnages vivront des moments à la fois touchants et drôles. Elle débute alors que Rita Melanson (Patricia Léger) fête, malgré elle, ses 60 ans. Ce jour fatidique n’a pas l’effet voulu sur ses camarades. Elle réalise qu’elle a plus de temps derrière elle que devant et cherche à connaître ce qu’elle fera avec le temps qui lui reste. Lomer Dupuis (Marcel-Romain Thériault) veut connaître l’amour et cherche toujours à partager sa vie avec une femme, y parviendra-t-il? Ferraille (Raphaël Butler) se décide de surmonter les défis de sa dyslexie et recherche l’aide de Lynne (Tanya Brideau), une jeune institutrice. Terri (Bianca Richard) et Zoël (Gabriel Robichaud) mettent leur couple à l’épreuve avant d’entreprendre leur grand voyage à travers le Canada. L’arrivée d’Odile (Lou Poirier) une ancienne copine de Terri vient brouiller les cartes. Gilberte (Claire Normand) qui veut conserver son poste de mairesse, fait face à son adversaire de longue date, Bernie (André Roy) aux élections. Sa campagne houleuse sème le doute et la chamaille à St-Prospère. La relation entre Edmour (Marc Lamontagne) et Yolande (Peggy Gedeon) repose toujours sur des sables mouvants et demeure incertaine. La grande envie de voyager de Yolande bouscule leur quotidien. Un nouveau visage, Darlene (Karen Tanner), l’amie américaine de Rita qui vient la visiter, s’intègre rapidement à la vie de St-Prospère. Son passé et ses intentions sèment le doute chez Rita qui trouve qu’elle prend trop de place.

15 juillet : Bonne fête

Rita (Patricia Léger) cherche un sens à sa vie pour ses vieux jours tandis que Yolande (Peggy Gedeon) visualise son rêve, mais fait face à des embûches pour le réaliser. Sur la veille de passer son test final de pompier volontaire, Ferraille (Raphaël Butler) doit relever un défi supplémentaire à la demande de son pompier en chef (Robert Gauvin). Lomer (Marcel-Romain Thériault) cherche toujours l’amour et insiste pour que Rita l’accompagne à un cours de danse.

22 juillet : Viva Florida!

Yolande (Peggy Gedeon) perd patience avec toutes les conditions établies par Edmour (Marc

Lamontagne) pour partir en voyage. Zoël (Gabriel Robichaud) veut gagner des sous en remplaçant Edmour à la ferme et tente de convaincre Terri (Bianca Richard) d’emménager avec lui. Gilberte (Claire Normand) veut vendre l’idée au comité de développement municipal d’un jumelage entre Saint-Prospère et un village en France. Rita (Patricia Léger) et Darlene (Karen Tanner) essayent de renouer leur amitié, malgré une situation stressante au gîte.

29 juillet : La vache égarée

C’est la panique à la ferme quand Isabelle, la vache préférée d’Edmour (Marc Lamontagne) s’évade! Une équipe de fouille assez particulière se forme pour la retrouver à l’insu de son propriétaire. Quand Gilberte (Claire Normand) demande à Rita (Patricia Léger) de devenir la gérante de sa campagne électorale, celle-ci lui propose une initiative de relations publiques au centre de soins pour aînés. Des votes pas si facilement gagnés.

Source : Radio Canada

Photo : Radio-Canada