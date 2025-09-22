Richard Caumartin

L’ouverture de la saison culturelle a eu lieu devant une salle bien remplie au Théâtre Spadina alors que l’Alliance française de Toronto (AFT) présentait le spectacle Légendes du hard bop, prestation musicale du groupe montréalais Quiet Quintet qui explore la musique des musiciens afro-américains Kenny Dorham (trompettiste) et Joe Henderson (saxophoniste).

Pour célébrer ce début de saison, l’organisme a invité les détenteurs de billets à un cocktail gratuit avant le spectacle. La nouvelle directrice générale de l’AFT, Raphaëlle Delaunay, a rencontré l’auditoire et a présenté le premier rendez-vous musical de 2025-2026, accompagnée de la directrice culturelle, Cynthia-Laure Etom.

« C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme que je vous accueille ce soir, déclare Mme Delaunay. L’Alliance française de Toronto est la plus importante de l’Amérique du Nord et la troisième à l’échelle mondiale. Toronto est une terre d’accueil et l’AFT œuvre à refléter cette image et à être une maison accueillante pour tous, dans l’esprit du dialogue, de l’échange, de la création, de l’aspiration, de l’émotion et du rire. »

Elle a ensuite remercié les membres, les administrateurs et les commanditaires de la saison culturelle dont « l’appui important nous permet de garder le prix des billets peu élevé pour permettre à tous les Torontois d’assister à nos événements ».

Ce soir-là, les amateurs de jazz ont été choyés d’entendre des compositions empreintes de soul et de blues de Dorham qui ont certes marquées les années 1950 et 1960.

Benjamin Deschamps (saxophone alto), Charles Trudel (piano), Nicolas Boulay (trompette), Sébastien Pellerin (contrebasse) et Alain Bourgeois (batterie) ont transmis brillamment au public cet « héritage précieux », tel qu’ils le décrivent, avec leur propre énergie et une maîtrise technique musicale captivante. Ce sont des musiciens de grand talent dont la prestation du 13 septembre a donné un élan prometteur à la programmation culturelle de l’AFT.

Photo : Les musiciens du Quiet Quintet