Richard Caumartin

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) recevait ses membres et les représentants de la communauté pour son assemblée générale annuelle présentée de façon hybride le 15 septembre. La rencontre était présidée par Gilles Marchildon.

Il s’agissait de la dernière AGA pour le président sortant, Aliou Sène. C’est avec émotion qu’il s’est d’abord adressé à l’auditoire et a remercié les membres du conseil d’administration et les employés pour le travail accompli au cours de son parcours au CFGT.

« Ce fût une année placée sous le signe de la collaboration, de l’écoute et du respect, au service d’une vision commune : faire du Centre francophone du Grand Toronto un acteur de référence pour l’ensemble de la communauté francophone et francophile de notre région, précise le président dans son rapport.

« Nous avons soutenu l’évolution de nos services et encouragé l’innovation portée par nos équipes, avec le souci constant de répondre aux besoins changeants de notre communauté. Enfin, alors que mon mandat arrive à terme, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes collègues pour leur engagement indéfectible et leur précieuse collaboration tout au long de ces années. Nous avons posé des bases solides. Ensemble, nous continuerons de faire progresser notre centre, avec ambition et détermination, pour répondre aux aspirations de notre communauté et renforcer son rayonnement. »

Parmi les faits saillants de la dernière année, le lancement du processus pour l’élaboration du nouveau plan stratégique 2025-2030 dont les fondations ont été posées, l’ouverture d’un nouveau site à Brampton et la prise en charge de deux nouveaux centres ON y va, l’organisation d’événements tels que le Mois de l’histoire des Noirs ou le brunch des partenaires, et la participation des employés du CFGT à une centaine d’activités communautaires.

Pour sa part, la présidente-directrice générale Estelle Duchon a parlé de l’impact des services offerts. « Nos services continuent de progresser en qualité et en impact : santé, santé mentale, emploi, services juridiques, logement, enfance et famille, services aux nouveaux arrivants. Environ 12 600 francophones ont bénéficié de nos services, dont 8356 personnes accueillies directement à l’aéroport Pearson. Les services individuels en français hors aéroport ont augmenté de 18 % par rapport à l’année précédente, un signe clair de notre dynamisme et des besoins croissants de la communauté », confirme Mme Duchon.

Côté financier, le CFGT s’est bien tiré d’affaires avec une augmentation assez importante de ses revenus qui frôlent les 20 millions cette année, l’organisme terminant son année financière avec un excédant des produits sur les charges de 230 434 $.

Après l’adoption des divers rapports, le président du comité de nomination pour l’élection des administrateurs a présenté les candidats choisis. Il s’agit d’Émilie Bruneau, Julie Brisson, Cédric Ngabonziza, Denys Giguère, Sara Christine Gemson et Julie Labrie, tous élus par acclamation.

La rencontre s’est terminée avec une présentation de la vice-présidente du CFGT, Colette Raphaël qui a remercié chaleureusement le président sortant pour tout le travail accompli au cours de ses mandats à la tête de l’organisme.

Photo : L’équipe du CFGT