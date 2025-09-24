Richard Caumartin

Le 18 septembre en soirée, partout au pays, une marche et des rassemblements organisés par les associations et mouvements qui luttent contre la violence faite aux femmes ont eu lieu sous le thème « Reprenons la nuit ». Le but de cette importante mobilisation est de redonner aux femmes un sentiment de sécurité dans l’espace public et de sensibiliser la population sur la réalité des violences basées sur le genre.

À Mississauga, le thème était « La rue, la nuit, les femmes sans peur! » Les intervenantes d’Oasis Centre des femmes, basées à Brampton, étaient sur place et avaient installé un kiosque pour rencontrer les participantes et offrir leurs services confidentiels en français.

« Ce rassemblement est bien plus qu’une marche : c’est un moment de solidarité, de courage et de mémoire pour toutes les survivantes de violences sexuelles et sexistes. Notre équipe de Brampton a eu l’honneur de participer à l’événement organisé par le Peel Committee Against Woman Abuse. Marcher aux côtés de ces femmes nous rappelle à quel point il est essentiel de créer des espaces sûrs et d’élever nos voix ensemble. Chez Oasis Centre des femmes, nous continuons de soutenir les femmes pour qu’elles puissent avancer en confiance et en sécurité, et pour que leurs voix soit toujours entendues », explique les employées d’Oasis.

Au Canada, une femme sur trois sera victime d’agression sexuelle au cours de sa vie, et une femme sur quatre a subi des comportements sexualisés inappropriés au travail. La violence ne connaît malheureusement pas de frontières et elle touche des personnes de tous les milieux. Vous êtes victime de violence fondée sur le genre ou connaissez une personne qui l’est? Pour obtenir de l’aide, communiquez avec FEM’AIDE au 1 877 336-2433.

Photo (Crédit Oasis Centre des femmes) : Les employées d’Oasis Centre des femmes étaient présentes au rassemblement de Mississauga.