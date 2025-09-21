Le gouvernement ontarien franchit une étape importante dans son plan visant à protéger le système de santé de la province en ouvrant une nouvelle école de médecine à l’Université métropolitaine de Toronto (UMT). Dès cet automne,176 étudiants commenceront leur formation médicale sur le nouveau campus de Brampton, construit grâce à un investissement provincial de près de 180 millions $.

« Notre gouvernement concrétise son plan pour protéger et améliorer l’accès aux soins de santé en Ontario en ouvrant notre première nouvelle école de médecine en 20 ans, ici même à Brampton, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Je tiens à féliciter tous les nouveaux étudiants et à les remercier pour leur engagement envers la population ontarienne, afin d’offrir des soins plus interconnectés et plus commodes. »

L’investissement provincial a permis de financer la planification du nouveau campus de l’Université métropolitaine de Toronto à Brampton. Il servira également à couvrir les coûts de fonctionnement liés aux places de premier cycle et aux postes de formation postdoctorale de l’école de médecine entre 2025 et 2028, ainsi qu’aux activités de deux cliniques d’enseignement en soins primaires, afin que les étudiants puissent se former dans des milieux réels tout en améliorant l’accès aux soins dans les collectivités locales.

Une fois pleinement opérationnelle, l’école de médecine offrira 94 places au premier cycle chaque année et 117 postes d’entrée aux études postdoctorales, ce qui permettra d’élargir le bassin de médecins hautement qualifiés formés en Ontario et de renforcer le système de santé de la province pour les générations à venir.

« Les médecins formés en Ontario sauvent des vies et veillent à la santé de nos familles et de nos collectivités, a déclaré Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l’Excellence en recherche et de la Sécurité. L’école de médecine de l’UMT préparera la prochaine génération de médecins en leur donnant les compétences de pointe nécessaires pour offrir des soins aux malades en phase critique dans toutes les régions de la province. »

En plus du campus de Brampton, le gouvernement prévoit également l’ouverture d’une nouvelle école de médecine à l’Université York, dont l’inauguration est prévue en 2028.

« Notre gouvernement protège le système de santé de l’Ontario en lançant le plus important projet de création d’écoles de médecine depuis plus d’une décennie, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Avec l’ouverture de l’école de médecine de l’UMT, nous nous assurons que l’Ontario continue de former des médecins pour prendre soin des familles ontariennes pendant de nombreuses années. »

Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé un investissement de 300 millions $ pour créer jusqu’à 17 nouvelles cliniques communautaires d’enseignement en soins primaires dans les collectivités à besoins élevés. Réalisées en partenariat avec les écoles de médecine de l’Ontario, ces cliniques offriront une formation pratique aux étudiants en médecine, aux futurs personnels infirmiers praticiens, adjoints aux médecins et infirmiers autorisés, tout en améliorant l’accès aux soins primaires là où les besoins sont les plus criants.

« Il s’agit de la toute première faculté de médecine dans l’histoire de Brampton, et elle deviendra un pilier de la formation de la prochaine génération de médecins dans notre collectivité. Pour les familles de Brampton, cela signifie un meilleur accès aux soins de santé, davantage d’occasions pour les étudiants de poursuivre leur passion pour la médecine près de chez eux, et plus de croissance et de prospérité pour notre ville. Cet investissement permettra non seulement de répondre au besoin urgent de médecins de famille, mais aussi de créer de nouveaux emplois et de stimuler l’activité économique dans toute la région », déclarait Charmaine Williams, députée provinciale de Brampton-Centre.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photo : Doug Ford et Sylvia Jones (au centre) ont procédé à l’ouverture officielle de la nouvelle école entourés des députés de la région et de quelques étudiants en médecine.