Richard Caumartin

Environ 150 élèves du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT) de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André (SFA) ont présenté leur concert annuel de Pâques dans la salle communautaire de l’église St. Helen’s le 3 avril. Ce spectacle est habituellement présenté dans l’auditorium de SFA et de l’École secondaire Toronto Ouest mais, depuis le 7 mars et jusqu’à la rentrée scolaire en septembre prochain, le site est en pleine rénovation.

« L’équipement audiovisuel sera mis à jour et les quelque 700 sièges seront remplacés. Ces travaux majeurs permettront d’offrir un espace culturel renouvelé et à la fine pointe de la technologie aux élèves des deux écoles secondaires ainsi qu’à la communauté francophone de Toronto », explique le directeur artistique du PSAT, Billy Boulet.

Depuis novembre dernier, le PSAT présente un événement par mois pour souligner sa 10e saison. Le concert d’avril était animé par Rubeya Bwakira, un jeune aux multiples talents, accompagné de Scarlett Brunel-Thouret, Linnea Correia, Allison Goodchild et Sophie Brathwaite. Au programme de la soirée, les classes de musique de 8e et 10e années, l’orchestre à vents, la chorale de l’école, l’ensemble gospel et le club de danse se sont éclatés devant de nombreux parents et amis, démontrant leurs multiples talents. Les jeunes de 8e année ont entamé le spectacle avec cinq pièces du livre classique Essential Elements avec des titres plus connus tels que En roulant et Petit Jean pour les férus de ce style de musique. L’harmonie de ces jeunes dans leur interprétation musicale en a surpris plusieurs par sa qualité et sa justesse, assez que l’auditoire leur ont fait sentir avec des salves d’applaudissements nourries.

Par la suite, l’orchestre à vents a joué un concerto pour clarinette de Mozart et une pièce de Lord of the Rings. Les Choux dansants ont également démontré leur savoir-faire en danse rythmique populaire sur la musique des chansons Drama du groupe féminin Aespa, et Back 2 Reality de Jackers Revenge, une partie du programme que les nombreux adolescents dans la salle communautaire ont beaucoup apprécié, sifflant et criant à chaque mouvement de danse.

Puis les classes de 10e et 11e années ont interprété trois pièces musicales, dont l’un des grands succès du groupe Harmonium, Pour un instant, et le grand chœur du Programme des arts a chanté Thula Thula Ngoana, une berceuse africaine en deux parties a capella suivie d’Hallelujah de Leonard Cohen.

Ce spectacle, apprécié des parents de cette communauté scolaire et des membres de la communauté torontoise est devenu, au fil des ans, une tradition à l’arrivée du printemps. D’ailleurs, le choix des pièces musicales était destiné à présenter au public différents styles plus légers de musique aux couleurs de cette saison. Le tout coordonné de main de maître par Billy Boulet-Gagnon, Noémi Parenteau-Comfort, Henrique Gomes Coe, Elisabeth Dorion-Soucy, Étienne Levesque et Odia Nsenda.

« Vu que les jeunes n’étaient pas dans leur école, ils ont été plus professionnels que d’habitude et ont offert une très belle performance. Ils ont démontré leur répertoire de l’année et tout ce dont ils étaient capables de faire. Un beau travail d’équipe et tout le monde est ressorti très satisfait de ce concert », conclut Billy Boulet.

Les prochains grands rendez-vous artistique des élèves du PSAT seront le gala des finissants de 12e année des concentrations arts visuels et médias, une exposition de leurs œuvres ainsi qu’un récital des finissants de théâtre et de musique le 23 avril au théâtre Spadina de l’Alliance française.

Puis le 15 mai, il y aura une activité « Paint Night » à la cafétéria de l’école Saint-Frère-André. Il s’agira d’une soirée de peinture dirigée par les artistes en développement. Adolescents et adultes sont invités à vivre cette expérience d’exploration intuitive en peinture, premier événement du genre pour le PSAT.