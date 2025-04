Richard Caumartin

Le Pavillon Afrique, géré par l’organisme People of Motherland au Festival Carassauga de Mississauga, est un espace culturel qui rassemble les pays et les communautés africaines pour la mise en valeur de l’histoire et la richesse du patrimoine africain.

Chaque année depuis 2003, le public découvre dans ce pavillon des kiosques proposant des spécialités culinaires des quatre coins d’Afrique sans oublier des jus de fruits frais pressés, le célèbre gnamakoudji (jus de gingembre) et le bissap (jus d’oseille).

Pour 2025, le thème du Pavillon Afrique est « Un continent, plusieurs histoires, 20 ans ensemble! ». Les 24 et 25 mai, les organisateurs invitent le public à plonger au cœur de l’Afrique pour le 20e anniversaire du Pavillon et se laisser emporter par ses rythmes envoûtants, ses spectacles époustouflants et ses traditions fascinantes. De plus, il s’agit de la 40e édition du Festival Carassauga, le plus grand rassemblement de cultures représentatif de Mississauga.

Au programme, il y aura des cercles de tambours vibrants qui feront ressentir toute l’énergie du continent, des danses électrisantes qui transporteront les visiteurs dans les rues festives d’Afrique, et des performances musicales captivantes avec de nouveaux artistes sur scène pour la première fois.

Il y aura deux pays à l’honneur au Pavillon Afrique, deux destinations incontournables. Il s’agit de l’Éthiopie (Terre d’anciens empires et de traditions millénaires) et l’Île Maurice (paradis tropical mêlant influences africaines, indiennes et européennes). Puis il y aura le traditionnel Coin éducatif, où le public découvrira les légendes, les vêtements traditionnels et autres artéfacts des cultures africaines.

Nouveautés

« Nous aurons un groupe exceptionnel cette année nommé Okavango African Orchestra, pour une première prestation au Pavillon Afrique. L’orchestre tire son nom du delta de l’Okavango, un marais en plein désert du Kalahari au Botswana. Ces musiciens rassemblent différentes musiques traditionnelles issues de grandes cultures africaines qui, historiquement, se sont rarement rencontrées. Les musiciens de l’Okavango sont des passeurs de cultures et de traditions, entre le passé et le présent », explique Rosine Assamoi de People of Motherland.

Ce groupe a été créé par la Batuki Music Society de Toronto et réunit de brillants artistes d’origine africaine, maintenant établis dans la Ville reine et à Montréal. Parmi eux, il y a Daniel Nebiat (krar, chant, composition), Kofi Ackah (percussions, chant, composition), Tichaona Maredza (nyunga-nyunga mbira, guitare, chant, composition), Sadio Sissokho (kora, tama, djembé, chant, composition), Ebenezer Agyekum (basse, chant, composition), Assane Seck (guitare principale, chant, composition) et Mabinty Sylla (danse).

« Il y a aussi Amadou Kiénou qui revient au bercail jouer pour l’animation, un des pionniers qui était là au début du Pavillon. Avec lui, c’est plus qu’un concert. Il transforme chaque prestation en une expérience vibrante et collective. Avec sa présence magnétique et ses rythmes envoûtants, il ne se contente pas que de jouer, mais il connecte avec le public, élève tout le monde et enflamme l’auditoire », ajoute Mme Assamoi.

L’Éthiopie sera donc pour la première fois le pays hôte, un pays qui a une riche histoire et tant à offrir au pavillon. Il y aura aussi des danses avec les jeunes et plusieurs autres surprises dans un décor unique qui transporteront les visiteurs sur le continent africain.

Photo (Batuki Music Society)

Le groupe Okavango African Orchestra sera une des attractions principales au Pavillon Afrique du Festival Carassauga les 24 et 25 mai.