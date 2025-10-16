Chrismène Dorme

Le 6 octobre, la salle Olga Lambert de l’École secondaire Saint-Charles-Garnier a vibré aux rythmes des grands succès francophones et internationaux, interprétés par la talentueuse Mélissa Bédard venue tout droit du Québec. L’événement, organisé par le Conseil des organismes francophones de la région de Durham, a attiré une foule enthousiaste dont plusieurs spectateurs ont fait le déplacement depuis Toronto pour vivre cette expérience musicale. Ce spectacle marquait aussi l’occasion de découvrir le nouvel album de l’artiste, qu’elle présente dans le cadre de sa tournée automnale.

L’organisme a voulu offrir à ses membres une soirée mémorable. Parmi une sélection d’artistes, c’est Mélissa Bédard qui a été choisie pour sa capacité à rassembler et à toucher les cœurs du public francophone. La directrice générale de l’organisme, Boluwa Massina, explique :

« Nous avons choisi Mélissa Bédard car c’est important pour nos membres d’assister à ce genre de concert pour agrémenter leurs soirées. C’est même notre mission, que des artistes francophones viennent dans la région car la vie en français, ce n’est pas juste une question d’école ou de travail, c’est aussi la culture, la musique et le divertissement au quotidien. »

La soirée a débuté par un accueil chaleureux du public qui a échangé autour d’un goûter. Puis, Mélissa Bédard a offert un spectacle de 90 minutes, alternant reprises de classiques francophones et standards internationaux, le tout porté par sa voix puissante et émotive.

Pour Mme Massina, la vitalité de la communauté francophone passe aussi par ce type d’initiatives. « Il est crucial de se divertir ensemble, de se rassembler autour de la langue française, surtout en milieu minoritaire », a-t-elle ajouté.

Après la performance, l’artiste a pris le temps de discuter avec le public, de signer des CD et d’échanger des sourires. Plusieurs membres de la communauté ont d’ailleurs souligné la qualité de l’événement, n’hésitant pas à confirmer qu’ils reviendraient sans hésiter.

« Je peux dire sans hésiter que c’était l’une des meilleures soirées que nous avons organisées depuis que je suis à la tête du COFRD », a confié Boluwa Massina.

Ce spectacle marquait le début d’une saison culturelle prometteuse à Durham. L’organisme a d’ores et déjà prévu plusieurs autres activités pour enrichir la vie culturelle francophone. Parmi les événements à venir : le souper-musique avec Michel Lalonde au Centre communautaire L’Amicale en novembre, la pièce de théâtre solo de Katia Café-Febrissy le 21 février et le concert de Mélissa Ouimet le 21 mars à l’école Saint-Charles-Garnier.

Pour la communauté, ces prestations représentent bien plus qu’un simple divertissement : elles sont l’occasion de se retrouver, de célébrer leur culture et de soutenir des artistes qui reflètent la richesse et la diversité de la francophonie.

Photo (COFRD) : Mélissa Bédard entourée de deux spectatrices.