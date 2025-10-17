Le Collège Boréal et le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) ont annoncé, le 9 octobre, la signature d’un protocole d’entente visant à instaurer une collaboration continue pour contribuer aux besoins en accueil, en formation et en emploi des francophones de la région du Grand Toronto.

Cette entente permettra de renforcer l’employabilité, d’améliorer l’accès aux services en français et de stimuler l’innovation entrepreneuriale au sein de la communauté francophone de cette région.

Parmi les initiatives phares figurent la promotion des services de formation et d’emploi en français, le dépôt de demandes de financement conjointes pour des ateliers d’aide à l’emploi, ainsi que l’offre complémentaire de stages et d’opportunités professionnelles au sein du CFGT et de Boréal.

Les deux partenaires s’engagent également à élargir l’accès aux services en français en stimulant l’entrepreneuriat francophone grâce à l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation Desjardins du Collège Boréal, tout en collaborant autour de moments clés de l’année tels que le Mois de la Francophonie, la Journée internationale de la femme ou la saison de la Fierté.

« Cette entente avec le CFGT reflète notre volonté commune de bâtir des ponts solides entre les organismes francophones. En réunissant nos expertises en immigration, en formation et en employabilité, le CFGT et Boréal amplifient concrètement les actions en faveur de l’intégration socioéconomique des francophones dans la grande région de Toronto.

« Grâce à l’Espace d’innovation, de recherche et d’incubation Desjardins, nous allons bien au-delà de la formation traditionnelle : nous offrons un accompagnement structuré aux entrepreneurs, du mentorat, du réseautage, et des ressources accessibles en présentiel comme en ligne. C’est une initiative qui s’ajoute au vaste panel de formations et de services déjà offerts à Boréal », explique Carole Nkoa, vice-présidente de Boréal dans le Centre-Sud-Ouest.

« Nous sommes fiers de cette synergie, qui nous permet d’offrir des services complémentaires et adaptés aux besoins de toute la francophonie torontoise. Ce partenariat structurant représente une avancée majeure dans l’accueil et l’intégration professionnelle des francophones du Grand Toronto. Il s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique 2025-2030 », ajoute Estelle Courty Duchon, présidente-directrice générale du CFGT.

Photo : Carole Nkoa et Aissa Nauthoo, vice-présidente, Aide juridique, Emploi et Établissement au CFGT (Crédit : Collège Boréal)