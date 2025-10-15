Alexia Grousson

Installée à Toronto depuis 2023, Anya Ouchaou a fondé Toogether, un organisme pensé pour offrir aux résidents des occasions simples et conviviales de tisser des liens sociaux par le biais d’événements ludiques et inclusifs.

Originaire de la région parisienne, Anya Ouchaou a poursuivi des études en tourisme et gestion, puis a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle en gestion de projet événementiel. Elle a ensuite travaillé dans le domaine des événements sportifs avant de s’installer à Toronto en 2023.

« J’ai toujours été introvertie et, en arrivant ici, j’avais du mal à rencontrer du monde. Je cherchais des événements qui rassemblent les expatriés, mais sans le côté gênant où il faut lancer la conversation. Il me fallait un concept qui permette d’être à l’aise dès le départ », explique Mme Ouchaou.

Confrontée à l’absence d’espaces qui répondent à ce besoin, elle crée en avril 2025, Toogether, un organisme axé sur la convivialité, l’inclusion et le jeu. L’objectif est simple : permettre à des personnes de se rencontrer dans un cadre ludique, sans pression sociale.

« Toogether est né du constat que, même avec les nombreux meetups déjà existants, créer des liens n’était pas si évident, particulièrement pour les personnes réservées. Alors j’ai proposé quelque chose de différent », relate la créatrice.

L’activité fondatrice de Toogether a été des rencontres autour du jeu du Loup-Garou, un jeu de société très populaire en France. L’idée consiste à proposer un moment collectif et immersif en français, dans une ambiance conviviale, avec sons et lumières.

« J’adore ce jeu, il plaît beaucoup et permet de briser la glace facilement », commente-t-elle. La première séance a accueilli 11 participants sur 20 places disponibles. La fondatrice décide alors de tester le concept sur un trimestre à raison d’un événement par mois. Le succès est immédiat : dès la deuxième session, les soirées affichent complet. L’événement est aujourd’hui organisé deux fois par mois, uniquement en français, et connaît un engouement constant.

Souhaitant rassembler au-delà de la communauté francophone, Anya Ouchaou lance ensuite des tournois de Uno, un jeu simple et universel. « Le Uno, c’est un jeu international. Pas besoin d’être bilingue pour y jouer », ajoute-elle. Dans une volonté de diversifier les formats proposés, Mme Ouchaou organise également des ateliers de crochet, Crochet Night, en collaboration avec une amie. Ces sessions accueillent 10 à 12 personnes, pour favoriser un apprentissage personnalisé. Deux niveaux ont été offerts : débutant et intermédiaire, ce dernier répondant à une demande plus importante. Les ateliers récents ont tous affiché complet. « Les participants aiment ce côté intimiste et créatif. C’est une autre manière de se rassembler, plus calme, mais tout aussi enrichissante », poursuit-elle.

En juin 2025, à l’occasion de la Fête de la musique, elle franchit un cap en organisant sa première soirée dansante, un événement test à capacité limitée, qui se déroule à guichet fermé. La soirée débute par un quiz musical international, avec à la clé un bon-cadeau de 50 $ pour un restaurant italien, suivi de quatre heures de musique assurées par un DJ.

« Je voulais proposer un moment festif à plus grande échelle, et célébrer une fête française ici, au Canada. Le succès de cette première édition m’a donné envie de réitérer l’expérience mais dans un lieu plus adapté », confie-t-elle.

Prochaine étape pour Toogether : une soirée spéciale Halloween, mêlant jeu du Loup-Garou dans une ambiance immersive (costumes, sons, lumières) et soirée dansante animée par deux DJ. Les retours sont très positifs. Les participants apprécient l’originalité des formats, l’absence de pression sociale et la qualité des interactions.

« Les gens me remercient d’avoir créé quelque chose de différent. Ça fait vraiment plaisir. Je suis toujours surprise par la diversité des profils et la bienveillance des participants. Je n’aurais jamais imaginé créer ça avant d’arriver ici. Je suis très fière de ce que j’ai accompli, même si ce n’est que le début. C’est beaucoup de travail, mais je suis motivée. Je me laisse guider par mes idées, je les réalise et je vois où cela me mène », conclut Anya Ouchaou.

Photo (Crédit : Toogether) : Des participants à une rencontre du jeu Le Loup-Garou (Crédit : Toogether)

03 : Les ateliers de crochet connaissent un grand succès. (Crédit : Toogether)