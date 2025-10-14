Le Réseau dialogue, organisateur des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), a dévoilé la semaine dernière les principaux éléments de l’édition 2026. Du 1er au 31 mars, les RVF seront célébrés sous le thème Active ta Francophonie.

Activer sa francophonie, c’est se mettre en mouvement, aller à la rencontre des autres et multiplier les occasions de se rassembler. Qu’il s’agisse d’une activité sportive, d’une sortie culturelle, d’un moment de célébration, d’un atelier créatif ou d’une activité en plein air, chaque geste devient une façon d’affirmer que la langue française est bien vivante et qu’elle nous unit.

Pendant tout le mois de mars, le pays vibrera au rythme des RVF. Pour ce faire, deux porte-paroles dynamiques prennent le relais pour la 28e édition : Katherine Plouffe, joueuse de basketball professionnelle francophile de l’Alberta, et Mehdi Cayenne, auteur-compositeur-interprète franco-ontarien d’origine algérienne.

« Ma carrière m’a donné l’occasion de passer sept saisons dans une ligue professionnelle de haut niveau en France, et j’en ai profité pour apprendre le français. C’est merveilleux de pouvoir désormais échanger et créer des liens avec plus de gens », souligne Katherine Plouffe.

« J’ai traîné mes chansons de l’Ontario à l’Italie, en passant par la France et l’Arménie. Chaque expérience est une branche qui s’ajoute à mon arbre, et chaque branche prend sa source à la même racine : la rencontre. C’est pour ça que j’ai tellement hâte de venir vous voir chez vous », mentionne Mehdi Cayenne.

Pour se préparer à la prochaine édition, le site RVF.ca est la référence par excellence. En plus de la multitude d’activités offertes toute l’année, il y aura quelques nouveautés en 2026.

Tournée d’humour. C’est le retour de la tournée d’humour, qui sera présentée d’un bout à l’autre du pays, avec nul autre que l’humoriste franco-ontarien Jonathan Dion comme animateur. Il sera accompagné de Mario Jean, de Stéphanie Morin-Robert et d’autres humoristes. Les dates et lieux de la tournée seront annoncés sous peu sur le site RVF.ca.

Il y aura aussi Expérience Évasion, un spectacle interactif tout à fait unique : le premier en son genre à prendre la forme d’un jeu d’évasion au cours duquel les élèves du secondaire seront invités à travailler ensemble pour résoudre plusieurs énigmes interactives afin de s’évader à temps.

Micro-subventions. Le programme de micro-subventions est en cours jusqu’au 14 novembre. Destiné aux organismes sans but lucratif, le programme attribue des dizaines de micro-subventions pouvant aller jusqu’à 2000 $ pour aider au développement d’activités locales qui se dérouleront en mars 2026.

Théâtrophone. Les RVF collaborent encore cette année avec le Théâtrophone afin de promouvoir des pièces de théâtre audio. Le public peut participer dès maintenant au concours et courir la chance de gagner l’une des 15 pièces audio à écouter d’ici la fin de l’année scolaire.

Dans les prochaines semaines, les RVF dévoileront peu à peu de nouveaux éléments de la programmation afin de tenir le public en haleine en vue du mois de mars, qui promet d’être mouvementé. Suivez-les sur les réseaux sociaux pour voir les annonces en temps réel, abonnez-vous à l’infolettre et visitez le site RVF.ca dès maintenant pour profiter d’outils pédagogiques, de jeux, de baladodiffusions, de listes musicales et plus encore.

« La francophonie canadienne est vivante et en mouvement, enrichie par l’apport des peuples autochtones, des nouveaux arrivants et de toutes les personnes qui choisissent d’apprendre et de vivre en français. En 2026, les RVF activeront cette vitalité avec une panoplie d’activités et de concours », conclut Ajà Besler, directrice générale du Réseau dialogue.

Source : Réseau dialogue

Photo : Katherine Plouffe (Crédit : Basketball Canada)