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Faciliter l’accès au monde du travail et mieux comprendre les codes professionnels d’ici : telle était la visée de cette démarche destinée aux personnes récemment établies ici. Grâce à des rencontres ciblées et des échanges pratiques, plusieurs ont pu mieux orienter leur parcours professionnel.

Olaïsha Francis – IJL – Le Métropolitain

L’Association des francophones de la région de York (AFRY) a récemment tenu un atelier de mentorat en français destiné aux nouveaux arrivants francophones. L’activité, organisée à la bibliothèque Dufferin Clark, avait pour objectif de mieux outiller les participants face aux réalités du marché du travail canadien.

Cette initiative se déroulait en deux volets complémentaires. La première étape consistait en une séance préparatoire animée par Geneviève Lukama. Au cours de cette rencontre, les participants ont approfondi leur compréhension des attentes des employeurs canadiens et découvert certaines stratégies essentielles pour réussir leur intégration professionnelle.

L’atelier abordait notamment l’importance de l’argumentaire éclair, une courte présentation qui met en valeur son parcours et ses compétences pendant un échange rapide avec un recruteur ou un employeur potentiel. Les nouveaux arrivants ont également été sensibilisés au fonctionnement du réseautage professionnel au pays, une pratique souvent essentielle pour accéder à des occasions d’emploi et développer des contacts dans leur domaine d’activité.

La seconde partie de l’initiative devait se poursuivre le lendemain sous forme virtuelle. Pendant deux heures, les participants ont l’occasion de rencontrer différents mentors et spécialistes du recrutement lors de discussions individuelles d’environ dix minutes chacune. Au cours de ces échanges, les participants présentaient leur profil, posaient des questions précises sur leur domaine professionnel et obtenaient des conseils personnalisés concernant leur parcours d’intégration au marché canadien.

Selon Amine Mrani, coordonnateur communautaire à l’AFRY, ce type d’activité dépasse largement la simple préparation à l’emploi. « Ce qui nous rend les plus fiers dans cette initiative, c’est de réunir des nouveaux arrivants francophones dans un espace bienveillant où ils peuvent échanger, se livrer et reprendre confiance en eux. Ces ateliers permettent à plusieurs de sortir de l’isolement, de créer des liens et de réaliser qu’ils ne sont pas seuls dans leur parcours d’intégration et de recherche d’emploi », explique-t-il.

Au fil des séances, les organisateurs constatent une évolution importante chez plusieurs participants, notamment sur le plan de la communication et de l’assurance professionnelle. Il ajoute : « C’est très valorisant de les voir s’épanouir, développer leurs compétences et gagner en confiance dans leurs échanges professionnels ».

L’organisme espère que ce genre d’initiative favorisera, à long terme, une meilleure intégration économique et sociale des francophones nouvellement arrivés dans la région de York. Pour l’AFRY, le développement d’un réseau solide constitue souvent une étape déterminante dans le parcours des immigrants francophones qui cherchent à trouver leur place sur le marché de l’emploi canadien.

La plus grande réussite demeure toutefois les retombées concrètes observées chez certains participants. « La plus grande satisfaction reste de voir ces personnes se trouver un emploi grâce aux conseils, aux contacts et à la confiance acquis lors de ces ateliers », conclut le coordonnateur communautaire.

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PHOTO : Un atelier de mentorat (Crédit : AFRY)