L’an dernier, la formule avait rencontré l’adhésion des participants, de sorte que le Club Richelieu Toronto a décidé de renouveler l’expérience. C’est ainsi que le mercredi 8 décembre, l’organisme conviait la communauté à son apéro du temps des Fêtes, virtuel comme il se doit.

Diane Saint-Pierre, présidente du Club, a d’abord invité chacun à se présenter et à dire quelques mots de ses occupations et de ses origines. Quelques membres du Club Richelieu Windsor étaient de la partie de même qu’une surprenante proportion des membres de l’assistance qui partageaient le fait d’être originaires de la Ville de Québec. Mais même sans présentation, bon nombre de ceux qui étaient en ligne se connaissaient déjà et ont, sans plus attendre, entamé le programme de la soirée.

Des chants de circonstance (Mon beau sapin, Sainte Nuit, Les anges dans nos campagnes, etc.) ont ponctué la soirée qui fut agrémentée de deux contes de Noël lus par Emma et Justine, les filles d’Isabelle Girard. Ces deux élèves de 9e année avaient participé de la même manière à l’édition 2020 de ce rendez-vous des Fêtes du Club Richelieu et elles ont raconté cette fois l’histoire de deux enfants qui s’égarent avant d’être secourus par le père Noël de même que le récit bien connu de Rudolf le petit renne au nez rouge.

Une discussion libre de groupe au cours de laquelle les uns et les autres ont confié leurs projets pour les vacances à venir et un jeu-questionnaire humoristique sur Noël ont également occupé les participants à la rencontre. Qui plus est, des prix de présence ont été tirés, soit des cartes-cadeaux de chez Starbucks et Shoppers, et Appolinaire Fotso, Tom Sobocan et Denis Rioux ont ainsi été les chanceux de la soirée.

C’est sur cette note conviviale que s’est conclue l’année 2021 du Club Richelieu Toronto. Espérons que les bonnes nouvelles se succèdent pour 2022 afin que cet organisme, comme les autres, puisse renouer avec le présentiel.

PHOTO – Les participants à l’activité de Noël du Club Richelieu Toronto