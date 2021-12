La vice-rectrice, Partenariats, collectivités et relations internationales de l’Université de l’Ontario français (UOF), Édith Dumont est l’une des six récipiendaires 2021 de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour son engagement envers le rayonnement et l’émancipation de la langue française en Ontario.

« C’est un honneur que j’accueille humblement et qui met en perspective l’importance fondamentale de travailler ensemble. La collégialité, la collaboration et une vision commune portent plus haut et plus loin toutes nos aspirations! Cette médaille en forme d’étoile met la lumière sur les si nombreuses équipes avec lesquelles j’ai travaillé à ce jour! Je nous souhaite une francophonie toujours plus vibrante et qui exprime fièrement toute la diversité de ses accents! », souligne Mme Dumont.

Cette décoration offerte par l’Assemblée parlementaire de la francophonie (APF) de l’Ontario honore annuellement des personnes pour leur contribution à l’épanouissement de la francophonie dans la province. Composé de parlementaires de différents partis, le comité remettra les médailles aux six récipiendaires au cours des prochains mois.

« Le dévouement d’Édith à notre francophonie est remarquable. L’UOF est ravie de voir que son implication et son dynamisme soient reconnus à grande échelle », exprime Pierre Ouellette, recteur et vice-chancelier de l’UOF.

Brève biographie d’Édith Dumont

Elle a dédié sa carrière à l’éducation franco-ontarienne en occupant des postes d’orthopédagogue de direction d’école et de directrice de l’Éducation du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

Sur la scène internationale, elle a signé des ententes avec la France et le Maroc en matière de pédagogie et de leadership. Conférencière invitée lors de divers colloques en éducation ici et à l’international, Mme Dumont détient deux baccalauréats (psychologie et orthopédagogie) et une maîtrise (psychopédagogie).

Au fil de sa carrière, elle s’est fait remarquer par son dévouement auprès des communautés et son engagement indéfectible auprès de la jeunesse. De ce fait, elle a reçu le Prix Paulette-Gagnon de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario 2020, le Prix Edgar-Gallant du Regroupement national des directions générales de l’éducation 2020, le Prix Bernard Grandmaître comme francophone de l’année 2020, la Médaille de l’Ordre de la ville d’Ottawa (2017) et la prestigieuse distinction de Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques de la République française (2018).

Au printemps 2020, elle rejoint l’équipe rectorale de l’UOF. Depuis lors, elle se consacre à l’essor et à la notoriété de l’Université auprès de ses partenaires, de la communauté ontarienne et sur la scène francophone internationale.

L’UOF félicite Mme Édith Dumont pour cette distinction qui contribue au rayonnement de l’établissement.

SOURCE – L’Université de l’Ontario français