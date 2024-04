Au nom de la ministre Tassi de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev), la députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, a annoncé le 22 mars l’octroi de 3,1 millions $ sur quatre ans à La Cité afin d’accompagner les entreprises et de mener des projets novateurs et de recherche permettant de stimuler l’économie de nos communautés.

« Ce financement permettra à La Cité de bonifier et de multiplier encore davantage les opportunités d’innovations et de projets de recherche appliquée au cours des prochaines années, a indiqué la présidente-directrice générale, Lise Bourgeois.

« Notre Collège est fier de jouer un rôle important dans le développement et l’épanouissement des communautés francophones, tant dans notre belle région, que dans le sud de l’Ontario ou ailleurs en province et au pays.

« L’Unité entrepreneuriale de La Cité des affaires et le Bureau de la recherche et de l’innovation travailleront en synergie afin de partager leur expertise et fournir un soutien aux entrepreneurs souhaitant faire progresser les nouvelles technologies et renforcer leurs capacités. »

Le financement obtenu par le biais du volet Écosystème d’innovation régional du programme Croissance économique régionale par l’innovation permettra à l’Unité entrepreneuriale de La Cité des affaires d’offrir des services de formation et d’accompagnement aux entreprises afin qu’elles puissent accroître leur compétitivité, leur productivité et leur capacité d’acquérir des talents.

Cette dernière les appuiera notamment dans les domaines des stratégies d’affaires, du marketing numérique et du leadership, en plus d’accompagner 15 entreprises au cours des trois prochaines années dans le secteur du développement durable pour leur permettre d’obtenir leurs certifications écoresponsables. L’équipe contribuera à la fois au maintien et à la création d’emplois, et au développement de produits.

De son côté, le Bureau de la recherche et de l’innovation (BRI) de La Cité multipliera les projets de collaboration et les activités de recherche en mettant l’accent sur des secteurs d’importance pour la région tels que la bio-innovation, l’intelligence artificielle, le prototypage intelligent et la transformation alimentaire.

La Cité mènera aussi un projet visant à promouvoir l’intégration au travail des personnes ayant une déficience intellectuelle via la conception, la mise en œuvre et la validation d’outils de sensibilisation et d’intervention à l’intention des employeurs et des familles.

La Cité est heureuse de participer à des projets porteurs pour sa communauté. Le BRI contribue à la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée en embauchant des étudiants du Baccalauréat spécialisé en biotechnologie et des programmes de Technologies du génie mécanique et du génie informatique pour travailler sur certains projets du Centre d’accès à la technologie en bio-innovation et du Centre d’expertises en prototypage intelligent du Collège.

Source : La Cité