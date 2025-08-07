Richard Caumartin

Le Festival Caribana a une fois de plus transformé Toronto en capitale de la culture caribéenne du 31 juillet au 4 août. Véritable institution estivale, l’événement, reconnu comme le plus grand carnaval caribéen d’Amérique du Nord, attire chaque année plus d’un million de festivaliers.

Moment phare des festivités, le Grand Défilé du samedi a envahi le boulevard Lakeshore Ouest, de Fort York à Colborne Lodge. C’est là que la richesse des cultures caribéennes – aux influences africaines, européennes, amérindiennes et asiatiques – s’exprime dans une explosion de sons, de couleurs et d’arômes. Aux rythmes du calypso, du reggae, du zouk ou encore de la rumba, des milliers de danseurs costumés ont fait vibrer les rues, tandis que les spectateurs, venus de partout, profitaient de la fête.

Les activités ont débuté dès le 31 juillet avec le très attendu concours du Roi et de la Reine au stade Lamport, où les troupes de carnaval ont rivalisé de créativité dans la confection de leurs spectaculaires costumes. Plus tôt, le 20 juillet, les enfants ont eu droit à leur propre moment de gloire lors du Carnaval Junior au parc Neilson à Scarborough. Ce défilé familial a permis aux plus jeunes de célébrer fièrement leur héritage culturel dans une ambiance aussi festive que colorée.

Autre moment fort : le Carnival Village, qui a pris vie les 1er et 2 août à la place Sankofa (angle des rues Dundas et Yonge). Cette célébration communautaire a rassemblé contes, musique, danse, ateliers et théâtre de rue, en misant sur la participation des jeunes et des familles. L’objectif : transmettre les valeurs culturelles du carnaval et en faire reconnaître la richesse artistique.

Le Grand Défilé du samedi reste l’attraction incontournable. Le long du parc Coronation, des dizaines de kiosques ont proposé une cuisine caribéenne aussi généreuse que parfumée, au grand bonheur des festivaliers. Par une journée ensoleillée où le mercure flirtait avec les 30 °C, l’eau et les jus tropicaux ont coulé à flot – au point de créer de longues files d’attente.

Inspiré du carnaval de Trinité-et-Tobago, Caribana est plus qu’un simple événement festif : il est un puissant vecteur d’identité, de transmission culturelle et de cohésion communautaire. Une célébration à l’image de Toronto, vibrante, diverse et fière de ses racines caribéennes.

Photo: Des personnes issues de diverses cultures caribéennes ont participé au défilé du Festival Caribana.