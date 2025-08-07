Richard Caumartin

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a accueilli récemment, au Centre Jean-Luc Bernard, deux élues engagées pour échanger sur les enjeux prioritaires de la communauté francophone. La députée d’Ottawa-Vanier-Gloucester et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Mona Fortier, a facilité ces rencontres avec les députées fédérales Chi Nguyen de Spadina-Harbourfront et Maggie Chi de Don Valley Nord.

Les discussions ont permis d’aborder plusieurs sujets importants pour la communauté, dont le rayonnement et l’épanouissement de la francophonie, l’accès à l’emploi pour les jeunes et les défis liés aux logements abordables, le soutien juridique aux femmes victimes de violence fondée sur le genre, le développement économique et l’entrepreneuriat au féminin.

Les représentantes du comité de direction de l’organisme, Aïssa Nauthoo, Marie-Ève Ayotte et Meryem Taleb, ont aussi insisté sur l’importance d’un financement stable pour garantir la continuité de leurs services communautaires. Mona Fortier était présente pour ces discussions conviviales qui serviront à bâtir une communauté plus forte, inclusive et solidaire.

Photo: De gauche à droite, Marie-Ève Ayotte, Aissa Nauthoo, Maggie Chi, Mona Fortier et Meryem Taleb (Crédit : CFGT)

01 :