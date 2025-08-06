Le Métropolitain

Le Musée Gardiner de Toronto présente désormais l’intégralité de la collection Macdonald de porcelaine japonaise, exposée jusqu’au 30 juin 2026. Composée de plus de 300 pièces, cette collection remarquable rassemble des objets en porcelaine fabriqués au Japon, en Chine et en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle met en valeur l’influence esthétique et culturelle de la porcelaine japonaise de style Kakiemon, reconnue pour sa beauté asymétrique, ses décors spontanés et son raffinement artisanal.

L’exposition se déploie sur trois niveaux de la cage d’escalier du musée dans la galerie Courtois, qui explore la porcelaine du début de l’époque Edo (1603–1868) et son impact à l’échelle mondiale. À travers les thèmes de la nature, des loisirs et du commerce international, les visiteurs sont invités à découvrir comment ces objets ont circulé, inspiré et fasciné au-delà des frontières du Japon. La visite se poursuit au deuxième étage, dans la galerie Macdonald, pour un approfondissement de ces récits culturels et commerciaux.

Offerte au musée par William Macdonald et son épouse défunte Molly Anne, cette collection est née d’un profond attachement pour les formes imparfaites et poétiques de la porcelaine japonaise ancienne. Leur passion, qu’ils qualifiaient d’« aventure à la recherche de l’imperfection », a guidé leur démarche de collectionneurs pendant des décennies. En plus de retracer l’essor de la production de porcelaine à Arita, la collection illustre le rôle central de la céramique dans les échanges artistiques entre l’Asie et l’Occident.

À travers cette exposition, le Musée Gardiner rend hommage à la vision des Macdonald, qui ont su percevoir dans le style Kakiemon un langage universel, à la fois source d’inspiration et témoin d’un dialogue interculturel toujours vivant.

Photo crédit : Toni Hafkenscheid, Musée Gardiner