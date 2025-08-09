Richard Caumartin

La Communauté du Trille blanc (CTB), organisme communautaire de la région de York, a été créé en 2019 afin de mettre en place un Village francophone innovant dédié aux aînés. La CTB vient de lancer un nouveau site internet interactif, moderne et complet sur tout ce qui a trait à l’ambition des administrateurs de bâtir plus qu’une simple résidence. Ces derniers veulent créer un milieu de vie vibrant et intégré, conçu pour répondre aux besoins particuliers des francophones et francophiles de 55 ans et plus.

Sur la page d’accueil du site dont l’adresse est « www.lactb.ca », les visiteurs ont accès aux renseignements importants sur le Village francophone des aînés et activités de la CTB. On y retrouve l’invitation pour le gala de novembre, la grande collecte de fonds annuelle de l’organisme pour soutenir le projet, l’équipe engagée de bénévoles derrière ce grand rêve communautaire ainsi que des activités telles que des ateliers pour informer et développer les connaissances des aînés, des séances de yoga pour cultiver leur bien-être physique et mental, ainsi que des marches conviviales pour qu’ils restent actifs et connectés.

Le nouveau site a été pensé pour faciliter la recherche et trouver facilement toutes les informations liées au progrès du Village francophone. De plus, une vidéo placée dans la section « À propos » du site présente les membres du conseil d’administration de l’organisme, leur engagement profond envers les aînés et l’ambition qui les anime : créer un village où bien-être, langue et culture s’épanouissent pleinement dans la région de York. Une histoire inspirante à visionner!

« C’était important pour nous que le site soit clair, accessible et accueillant, surtout pour nos aînés et leurs familles, explique Lori-Ann Seward, directrice générale de la CTB. Les priorités qui ont guidé la refonte sont l’accessibilité (une navigation simple, un design épuré et l’info facile à trouver). Puis la clarté, avec des sections bien identifiées (accueil, qui nous sommes, projets, activités, contact, etc.), la visibilité de notre mission pour mieux faire connaître notre rôle, nos projets et notre vision à long terme (dont le foyer de soins de longue durée). »

Elle insiste également sur le fait qu’une présence Web à l’image de leur communauté dynamique, inclusive et chaleureuse était primordiale. « Parmi les nouveautés, il y a une interface épurée et conviviale, une section claire sur les activités communautaires et les projets, un accès facilité aux demandes de dons, à l’abonnement à l’infolettre et aux actualités ainsi qu’une meilleure intégration des valeurs de la CTB à travers les visuels et les textes », conclut Mme Seward.

Photo (Crédit : capture d’écran) : Le site est chaleureux, convivial et facile à naviguer.