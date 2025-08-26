Denis Poirier

Toronto vit en ce moment les derniers jours de la Canadian National Exhibition (CNE), mieux connue sous le nom de « The Ex ». Du 15 août au 1er septembre 2025, l’événement prend possession du vaste site d’Exhibition Place, en bordure du lac Ontario, offrant 18 jours de festivités mêlant traditions bien ancrées et nouveautés surprenantes. Avec seulement quelques jours restants avant la fermeture, il est grand temps pour les visiteurs de profiter de cette grande fête estivale.

Jeunes et moins jeunes peuvent déambuler entre les manèges du Midway, dominé par le SuperWheel, la plus haute grande roue itinérante d’Amérique du Nord, ou admirer la vue d’ensemble du site depuis le Sky Ride.

Parmi les nouveautés 2025, Mythos, une installation immersive et multisensorielle à l’Enercare Centre, invite le public à découvrir des récits fondateurs venus de différentes cultures, tandis que Dinner in the Sky offre une expérience culinaire spectaculaire suspendue à 150 pieds au-dessus du sol. Les plus audacieux peuvent également participer au Drag Brunch Extravaganza, un brunch festif animé par des vedettes de Canada’s Drag Race, dans une ambiance conviviale et solidaire.

Côté spectacles, la scène du Bell CNE Bandshell propose chaque soir des concerts gratuits, compris dans le prix d’entrée. L’édition 2025 met à l’affiche des artistes tels que Shawn Desman, Marianas Trench, Bishop Briggs, 98 Degrees, Moist ou Cold War Kids, sans oublier les talents émergents.

À cela s’ajoutent des divertissements pour toute la famille, des SuperDogs aux performances acrobatiques, en passant par des compétitions de jeux vidéo dans le Gaming Garage. Les jeunes artistes ont aussi leur moment de gloire grâce au concours Rising Star, qui remet chaque soir des prix aux participants de 6 à 21 ans.

La gastronomie reste l’un des attraits majeurs de la CNE, avec ses créations culinaires audacieuses et inédites. Les visiteurs peuvent tester la crème glacée au homard, burger au beurre, ou encore profiter des classiques du Food Truck Frenzy et du Craft Beer Fest. C’est souvent dans ces allées que l’esprit inventif et festif de la foire prend toute sa dimension.

Les traditions ne sont pas oubliées. Comme chaque année, le Warriors’ Day Parade rend hommage aux anciens combattants et le Labour Day Parade marque la contribution des travailleurs, deux moments symboliques qui s’inscrivent dans l’histoire de l’événement. Enfin, le week-end de la fête du Travail sera dominé par le spectacle aérien international, où les Snowbirds et d’autres équipes venues de l’étranger offrent des démonstrations spectaculaires au-dessus du lac.

Avec ses manèges, ses spectacles, ses expositions, ses parades, ses nouveautés immersives et ses expériences culinaires insolites, la CNE 2025 s’annonce comme un rendez-vous incontournable de l’été torontois. Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette grande fête et célébrer la fin de la saison estivale dans une ambiance vibrante et inclusive.

Photo : Les visiteurs profitent pleinement des festivités de la CNE. (Crédit : Le Métropolitain)