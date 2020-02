Le lundi 24 février se tenait l’assemblée générale du groupe Théâtre Novo à Toronto. La compagnie théâtrale pluridisciplinaire professionnelle a dressé un bilan positif de ses activités artistiques et financières de 2019.

Des écoles et des centres culturels de Toronto, Gatineau et de la baie Georgienne ont reçu la pièce de théâtre Les aventures d’Amandine et Rosalie, écrite par Nathalie Nadon. La tournée s’est poursuivie en début d’année 2020 dans la région de Durham.

Le collageRose, Épines, Cendre et Dentelles, créé par Lina Blais et Nathalie Nadon, a été présenté à la Clé de la Baie à Penetanguishene en mai 2019 et en janvier 2020 à Oshawa.

La compagnie a renouvelé ses partenariats avec Théâtre Action et l’Alliance française de Toronto. Elle a aussi offert du mentorat aux lauréats du concours d’art oratoire du Club Richelieu Toronto.

Le directeur artistique, Dino Gonçalves, a exprimé il y a quelques semaines, son intention de quitter ses fonctions de directeur artistique et général d’ici décembre 2020. Il a été convenu qu’il restera en fonction jusqu’à ce qu’une succession adéquate soit mise en place et bien formée.

Le nouveau conseil d’administration reste sensiblement le même avec des renouvellements de mandats pour le vice-président, Mario Bruyère, et le trésorier, Faisal Ibrahim.

Bien que la compagnie n’accuse pas de déficit, l’un des plus grands défis des organismes à petites structures comme Théâtre Novo, reste le financement. Elle se penchera encore une fois sur des stratégies pour diversifier la provenance de son financement pour ses projets futurs.

SOURCE : Théâtre Novo

PHOTO – Les membres du CA. De gauche à droite : Dino Gonçalves (directeur artistique), Lise Cormier, Nathalie Nadon, Vicky Frou , Mario Bruyère et Faisal Ibrahim. Absente de la photo : Karine Ricard.