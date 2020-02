Le mercredi 26 février, l’école élémentaire Saint-Jean-de-Lalande, à Toronto, accueillait Esther Carenza, consultante juridique, le temps d’une présentation portant sur le Mois de l’histoire des Noirs. Qu’est-ce que la loi a à voir avec l’identité des personnes de souche africaine? La réponse pourrait être longue et complexe mais Mme Carenza, militante accomplie et intervenante de longue date auprès des enfants, a synthétisé ses propos de manière à être comprise de son jeune public.

Le vaste champ de la loi comprend les droits de la personne et, après avoir éveillé la curiosité des élèves quant à la constitution canadienne et à la Charte des droits et libertés, Esther Carenza leur a parlé des lutte historiques des Noirs d’ici et d’ailleurs. En effet, pour que tous soient traités sur un pied d’égalité, plusieurs Canadiens de descendance africaine ont dû faire tomber des barrières, que ce soit en devenant les premiers à remplir certaines fonctions ou en confrontant des règlements ouvertement discriminatoires.

L’assistance s’est ainsi familiarisée avec des figures historiques telles que Lincoln Alexander (premier Noir à occuper des fonctions de ministre fédéral et de lieutenant-gouverneur), Viola Desmond (qui s’est opposée à la ségrégation raciale), Anne Cools (première sénatrice noire) et Violet King Henry (première avocate noire). En abordant les réalités politiques de leur époque, ce fut une occasion pour Mme Carenza de faire des distinctions entre les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

Sa présentation a aussi fait un survol du parcours similaire des Noirs à l’étranger, en particulier aux États-Unis. De manière générale, elle a néanmoins centré son propos sur ce qui touche à la loi au Canada et à son impact dans la vie de tous les jours : la common law, le code civil au Québec, la Cour suprême, etc.

C’est par l’entremise de l’organisme Children’s Holiday get Together and Other Events, dont elle est présidente, qu’Esther Carenza a offert cette présentation. En conclusion de l’activité, plusieurs élèves ont remporté des prix commandités par l’Université York.

PHOTO: La présentation était interactive en ce que les élèves étaient fréquemment invités à répondre à des questions.