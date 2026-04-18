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Alexia Grousson

Depuis 15 ans, ApéroChic s’est imposé comme un rendez-vous incontournable à Toronto pour les amateurs de culture, de réseautage et d’échanges enrichissants. Avec près de 300 événements organisés et plus de 12 000 membres réunis au fil des années, l’initiative de Peggy Harvey, sa fondatrice, a su créer une communauté dynamique et engagée.

À l’heure actuelle, ApéroChic développe un nouveau concept, conçu pour offrir des conversations plus approfondies et un réseautage ciblé. « Avec ApéroSpeak, nous voulions un concept plus intime, dans un salon privé, pour 50 à 70 personnes, avec un intervenant passionnant et passionné », explique MmeHarvey.

L’objectif est donc de favoriser les connexions authentiques entre participants, permettre un réseautage ciblé et créer un cadre chaleureux propice aux échanges. Chaque soirée abordera des thèmes variés selon les opportunités et le profil des intervenants.

Le premier rendez-vous a eu lieu le 31 mars à l’hôtel Le Germain à Toronto. Pour cette édition inaugurale, l’invitée d’honneur était Solange Strom, entrepreneure et dirigeante internationale du secteur de la beauté.

Ancienne PDG de L’Occitane Canada, marque qu’elle a lancée et développée à l’échelle nationale, et ancienne PDG USA et Canada de Repetto Paris, Mme Strom cumule plus de 25 ans d’expérience dans le développement de marques internationales en Amérique du Nord.

Plus récemment, en tant que directrice nationale de La Rosée Cosmétiques Canada, elle a introduit la marque française de beauté clean La Rosée sur le marché canadien, notamment grâce à un partenariat exclusif avec Shoppers Drug Mart. Ancienne présidente de la Chambre de commerce française à Toronto, elle apporte une expertise précieuse dans l’art de diriger la stratégie de marque durable et le développement international.

« Je l’ai toujours trouvée passionnante et je la suis depuis 20 ans. En ce Mois de la femme, je voulais mettre en lumière une dirigeante au parcours exceptionnel, et Solange Strom s’est imposée naturellement », poursuit la fondatrice.

La soirée a débuté par un cocktail de bienvenue. Puis Solange Strom a partagé son expérience personnelle, notamment sur la création et le développement de marques françaises au Canada, les défis liés à l’exportation, la notoriété, le marketing et la capacité de direction. Une session de questions-réponses a permis ensuite d’approfondir les échanges avant que la soirée ne se poursuive par un réseautage informel dans un cadre intime, fidèle à l’ADN d’ApéroChic.

Le succès du premier ApéroSpeak dépasse les attentes de Peggy Harvey. « L’enthousiasme des participants, la qualité des discussions et l’ambiance détendue, comme dans un salon de discussion, ont été remarquables. Les invités étaient captivés par les échanges. C’était exactement le résultat que je souhaitais, et encore mieux. Cela a été apprécié par tous », conclut-elle.

Avec ApéroSpeak, l’organisme réaffirme son engagement à proposer des espaces d’échanges authentiques, où les conversations sont enrichissantes et les liens se créent naturellement. Cette nouvelle formule vient enrichir l’offre d’ApéroChic qui continuera également ses soirées tant attendues du public.

Photo : ApéroSpeak offre des conversations dans un cadre plus intime. (Crédit : ApéroChic)