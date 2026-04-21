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Alexia Grousson

Le 11 avril, La Citadelle International Academy of Arts and Science a accueilli le concours régional d’Épelle-moi Canada (ÉMC) pour la région de Toronto. Cette épreuve a réuni une centaine de jeunes issus d’écoles francophones et de programmes d’immersion. Tous avaient en commun une même ambition, démontrer leur maîtrise du français et leur attachement à la langue de Molière.

Au fil de la journée, les candidats se sont affrontés dans différentes catégories, les cycles primaire, moyen et intermédiaire. Les plus jeunes ont ouvert la compétition en matinée, relevant avec assurance des défis orthographiques parfois exigeants.

L’après-midi a laissé place aux élèves du cycle intermédiaire, dont les performances ont été marquées par des prestations d’une grande rigueur. Après de nombreuses rondes et une préparation qui comportait plus de 400 mots, ces derniers ont dû être départagés à l’aide de mots mystère. Cette étape témoigne du niveau élevé de la compétition.

Au-delà des résultats, cette édition a également souligné une évolution notable dans la provenance et la performance des participants. « Nous avons observé une forte présence d’élèves issus de programmes d’immersion française, dont plusieurs ont surpassé leurs pairs des écoles francophones. Cela démontre que, quel que soit le parcours scolaire, la réussite dépend avant tout de l’engagement personnel », souligne Marlene Djoutieu, gestionnaire d’ÉMC pour la région de Toronto.

L’activité ne s’est toutefois pas limitée à une simple confrontation académique. Elle a aussi offert un espace d’échange et de solidarité, où les jeunes ont encouragé leurs camarades et ont célébré ensemble leur intérêt commun pour la langue française.

« Cette journée a été un véritable succès, et elle continue de l’être d’année en année. Nous constatons un engagement croissant d’élèves issus de tous les horizons », ajoute Marlene Djoutieu.

La compétition s’est conclue par une cérémonie de remise de prix, au cours de laquelle médailles et certificats ont été décernés pour saluer les efforts et les performances des participants. Les lauréats auront désormais l’honneur de représenter leur région au championnat national, prévu le 17 mai à Toronto, où ils tenteront de se distinguer à l’échelle du pays.

Photo (ÉMC) : Les gagnants du concours régional de Toronto et environs.