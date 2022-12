Le Club canadien recevait au TIFF Bell Lightbox, le 16 novembre, le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques (CFA), Sylvain Lavoie, dans le cadre de son déjeuner-causerie.

Sous le thème « La francophonie dans les Amériques, un espace à découvrir! », l’invité a parlé de la diversité et de la vivacité de cette francophonie et comment la francophonie canadienne fait partie de cet espace. L’entrevue a été réalisée par Rudy Chabannes, rédacteur en chef à ONFR+.

PDG du Centre de la francophonie des Amériques depuis octobre 2020, M. Lavoie est diplômé de l’Université de Moncton en administration publique à la suite d’un parcours en sciences politiques, en histoire et en philosophie.

Au cours de sa carrière, il a géré, en collaboration avec des partenaires provinciaux et nationaux, plusieurs programmes en langues officielles. Il a également été correspondant national pour le Nouveau-Brunswick à la Conférence des ministres de l’éducation des États et gouvernements de la francophonie et a représenté le Nouveau-Brunswick au deuxième Forum mondial de la langue française tenu à Liège, en Belgique.

Avant de se joindre au CFA, il a été actif au sein du Comité consultatif en Francophonie internationale et multilatérale du Nouveau-Brunswick et à l’Association des enseignants francophones de cette même province.

La francophonie dans les Amériques est composée de 33 millions de francophones et francophiles et représente autant d’occasions de rencontres et de découvertes. Pour M. Lavoie, les communautés francophones doivent continuer de créer des espaces et des occasions d’échanges et de développement qui favorisent l’intérêt et l’attrait envers la langue française. « Favoriser l’utilisation du français dans les activités professionnelles et permettre aux jeunes francophones de rayonner dans la francophonie internationale sont également des avenues à explorer », mentionne-t-il.

Le CFA a pour mission de contribuer à la promotion et à la mise en valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. Pour remplir cette mission, il axe notamment ses actions sur le développement social des communautés francophones en misant sur le renforcement et l’enrichissement des relations ainsi que sur l’apport des nombreux francophiles du continent.

Le Centre a créé la Bibliothèque des Amériques en 2014 pour rendre la littérature accessible aux francophones et aux apprenants du français des Amériques. La Bibliothèque possède un catalogue de plus de 15 000 livres numériques d’auteurs francophones des Amériques, des actualités littéraires (des nouvelles et des portraits d’auteurs), des suggestions de lecture, une programmation dynamique (Rendez-vous littéraires et Clubs de lecture) et une zone pédagogique pour appuyer les enseignants de l’élémentaire et du secondaire, en français langue première, langue seconde ou langue étrangère.

Bref, le CFA, organisme du gouvernement du Québec, joue un rôle de leader afin de solidifier les liens entre les communautés francophones du continent pour bâtir une francophonie plus solidaire, plus forte, plus inclusive et plus riche; une francophonie vivante, plurielle, engagée et innovante.

Photo : courtoisie du Club canadien : Sylvain Lavoie présente son organisme au Club canadien