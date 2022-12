Le Conseil scolaire catholique (Csc) MonAvenir a tenu, le 16 novembre, sa réunion annuelle d’organisation au cours de laquelle les conseillers scolaires ont été assermentés. Il s’agit de la première réunion de la nouvelle Table du Conseil suite aux élections municipales du 24 octobre dernier.

Ce fut également l’occasion d’élire la présidence et la vice-présidence du Csc MonAvenir.Les conseillers scolaires du Csc MonAvenir ont réélu à la présidence et à la vice-présidence Geneviève Grenier et Dorothée Petit-Pas. Il s’agit du deuxième mandat à la présidence pour la conseillère Grenier. Il s’agit d’un troisième mandat à la vice-présidence pour la conseillère Petit-Pas. Geneviève Grenier et Dorothée Petit-Pas ont été élues par acclamation.

Cette réunion a également permis d’élire les représentants aux différents comités. Mme Chartrand poursuivra son rôle de représentante du Csc MonAvenir auprès de l’Association franco-ontarienne des conseillers scolaires catholiques.

Geneviève Grenier représente la région de Dufferin-Peel-Wellington depuis plus de 8 ans. Elle a effectué un mandat à la présidence (2021-2022) et quatre mandats comme vice-présidente (2016-2020), du Csc MonAvenir.

« Je vise à travailler en étroite collaboration avec chaque conseiller et à encourager l’implication de chacun dans sa région respective et dans leur domaine ou champ d’expertise, a-t-elle affirmé.

« À titre de présidente réélue et d’ambassadrice du Conseil, je souhaite que nous poursuivions nos efforts et notre travail de manière collaborative et transparente afin de faire avancer les nombreux projets que nous voulons mener à bien dans les prochaines années, dont la nouvelle École secondaire Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton.

« Je souhaite la bienvenue aux deux nouveaux conseillers à la Table, Estelle Ah-Kiow de la région de Mississauga, et Marcellin Kwilu Mondo de la région de Durham-Peterborough. Merci à tous pour le cœur que vous mettez à la cause qui nous anime toutes et tous. »

La vice-présidente, Dorothée Petit-Pas, qui représente la région de Waterloo-Brant-Haldimand-Norfolk depuis des décennies et qui a effectué plusieurs mandats à la présidence (2003-2007) ainsi qu’à la vice-présidence (1999 et 2021), a réitéré son enthousiasme et honneur à l’idée d’appuyer la présidente pour une autre année consécutive et veut continuer de miser sur le travail d’équipe pour assurer la cohésion de la Table et épauler les conseillers scolaires locaux dans leurs activités régionales

« Je compte mener ce rôle avec le même désir et le même enthousiasme que j’ai depuis toujours, soit de faire valoir l’importance de travailler en collaboration, mais aussi d’être présente et à l’écoute de chacun d’entre vous. Merci à vous toutes et tous pour votre confiance renouvelée », a conclu Mme Petit-Pas.

La séance annuelle d’organisation, qui s’est déroulée en personne, a débuté par une liturgie de la Parole inspirée du thème pastoral de l’année, « À plusieurs nous sommes un ». Les conseillers scolaires ont renouvelé leur engagement et ont prêté serment.

Les nouveaux membres du Conseil ont été élus pour un mandat de quatre ans, soit jusqu’en 2026. L’élection de la présidence et de la vice-présidence se fait chaque année.

La séance annuelle d’organisation 2022 peut être visionnée en entier sur la chaîne YouTube du Csc MonAvenir : https://www.youtube.com/watch?v=edKXQ3hO8nM.

