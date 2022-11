Le Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO) recevait les intervenants des communautés francophones du Centre-Sud-Ouest à la soirée de clôture de la Semaine nationale de l’immigration francophone qui s’est déroulée à Mississauga le 11 novembre sous le thème « Nos traditions, notre avenir ». C’était pour les francophones une occasion de célébrer la contribution des nouveaux arrivants non seulement à la force économique de la région, mais aussi à la vitalité de la région.

Cette soirée était animée par Mikhaela Sullivan, agente de projet pour les régions de Niagara, Durham et Waterloo pour le RIFCSO. Dès le début, elle a mis la table pour lancer les discussions. « Nous, immigrants, avons emmené avec nous nos traditions, nos habitudes. En nous installant ici au Canada, nous sommes appelés à adopter d’autres traditions et nous devons choisir celles que nous devons transmettre à la prochaine génération », dit-elle.

Puis la représentante du Comité local en immigration francophone (CLIF) de Peel, Françoise Magunira du Centre francophone du Grand Toronto, ainsi que le représentant du CLIF de Windsor-Essex, Didier Marotte du Centre communautaire francophone ont tour à tour pris la parole pour se présenter et mettre l’accent sur l’importance de la Semaine de l’immigration francophone dans leur région.

La députée provinciale de Mississauga Centre et adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta s’est ensuite adressée à l’auditoire. « Mon mari et moi sommes tous les deux issus de l’immigration, raconte-t-elle. Les immigrants contribuent grandement à la stabilité économique de la province et l’épanouissement de la francophonie. La qualité des services offerts à la communauté francophone est intimement liée à l’augmentation du nombre de nouveaux arrivants qualifiés. Notre gouvernement veut se servir de la francophonie comme rampe de lancement de notre belle province. »

La députée a aussi lu une déclaration envoyée par le premier ministre Doug Ford pour souligner l’importance de cet événement puis l’a remise à Mme Sullivan.

Outre l’excellent buffet offert aux convives, l’un des points saillants de cette soirée était la présentation de l’application mobile et gratuite GuideMoi, une application mobile gratuite, financée par le ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui est dédiée aux immigrants francophones qui souhaitent ou viennent de s’installer en Ontario. Il s’agissait de la première présentation au grand public.

« Cette application est un guide intuitif qui accompagne l’immigrant et l’oriente tout au long de son parcours d’intégration. Cet outil d’accompagnement virtuel prend en charge l’immigrant au moment où il en exprime le besoin. L’accompagnement peut se faire depuis le début et se poursuivre après l’arrivée au Canada. L’application a pour objectif de tisser les bons liens au bon moment et dans la durée entre l’immigrant francophone et les services qui ont été mis en place pour lui. C’est le fil d’Ariane de l’immigrant francophone qui l’aide à la navigation dans les services et les informations. Il l’aide continuellement à trouver son propre chemin et une majorité des services en français est facilement identifiable pour tout le Centre Sud-Ouest. Un filtrage par catégorie facilite la navigation et la recherche des organismes. L’adresse pour obtenir plus de renseignements sur cette application est www.reseausoutien.org/fr/app-guidemoi.

Une discussion sur l’importance des traditions pour les enfants des communautés immigrantes, le lien entre les traditions et l’avenir comme l’indique le thème de la Semaine cette année, a suivi. Les panélistes étaient le président de la communauté congolaise de Hamilton, Jean-Jacques Somwe, le président de l’Association burundaise de Hamilton, Sylvère Baransegeta, Elykiah Doumbe et Sandra Adjou Akiremy, fondatrice et directrice générale du Centre de l’identité et de la culture africaines. La discussion était animée par Jean-Claude Nda, agent de projet au RIFCSO.

Les organisateurs ont ensuite profité de cette soirée pour présenter une parade de mode de vêtements confectionnés par Zock Amang Pascaline, une étudiante internationale camerounaise en éducation à la petite enfance au Collège Boréal qui est arrivée au Canada en juillet dernier. Mme Pascaline a suivi en 2016 une formation en haute couture mixte.

Puis, pour mettre en valeur certains traits traditionnels des communautés francophones africaines par le biais du tissu, l’auditoire a assisté à la présentation de la fondatrice d’ArtConnekt, Karen Niaba. Cette entreprise artistique basée à Stoney Creek est un outil de connexion interculturelle par l’éducation, la formation et la promotion artistique. Par exemple, cette compagnie explore une diversité de supports artistiques comme le pagne pour découvrir son histoire, son langage et ses couleurs. Le pagne est un tissu en coton imprimé de qualité supérieure que les femmes africaines utilisent pour la confection de leurs vêtements. Il est porteur de messages car chaque modèle est un symbole. Le pagne est pour les Africains un moyen de communication, de reconnaissance et d’affirmation de soi. C’est un art textile riche de significations. Un sujet très intéressant qui a permis à l’auditoire d’en apprendre davantage sur certaines traditions africaines.

Le gala de clôture de la Semaine nationale de l’immigration francophone s’est terminé en musique avec le groupe La Kora Griots. La kora est l’instrument par excellence des griots, une caste d’orateurs et d’artistes qui a pour rôle la transmission de l’histoire et de la culture de leur famille et de leur communauté. Selon une légende, la kora était l’instrument personnel d’une femme-génie qui vivait dans les grottes de Missirikoro au Mali.

Photo : Des participants à la soirée de clôture à Mississauga vêtues de vêtements traditionnels de leur pays d’origine.