La retraite de Dada Gasirabo marque la fin d’une ère pour l’organisme dédié aux femmes francophones de Toronto et de la région de Peel. La soirée du 30 septembre a célébré son immense contribution et transmis symboliquement le flambeau à la nouvelle directrice générale, prête à poursuivre cette mission.

Christiane Beaupré, IJL Réseau.Presse

La retraite de Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis Centre des femmes depuis plus de 28 ans, a été célébrée le 30 septembre lors d’un cocktail réunissant membres, clientes et partenaires communautaires dans un hôtel du centre-ville de Toronto. Cet événement marquait non seulement la fin d’une ère, mais aussi la continuité d’un engagement profond envers les femmes francophones de Toronto et de la région de Peel.

Sous la direction de Mme Gasirabo, Oasis a su développer une identité forte et bâtir un réseau de services essentiels pour répondre aux besoins des femmes, notamment celles victimes de violence. L’initiative de créer une maison d’hébergement pour femmes francophones illustre parfaitement cette démarche : à partir de ses observations sur le terrain, Mme Gasirabo a collaboré avec des organismes partenaires pour offrir un refuge sécuritaire aux femmes en détresse, transformant une idée en un projet concret et durable. Cet accomplissement a marqué un jalon important dans l’histoire de l’organisme et a renforcé sa réputation de ressource incontournable pour la communauté.

Le témoignage de Severine Sedjibo, ancienne cliente d’Oasis aujourd’hui entrepreneure et employée de Centres d’Accueil Héritage, témoigne de l’impact direct de l’organisme. « Ma rencontre avec Dada a changé ma vie », raconte-t-elle. Grâce aux conseils et au soutien d’Oasis, elle a pu éviter une situation dangereuse et reprendre le contrôle de sa vie. Son parcours illustre comment l’organisme accompagne ses clientes avec humanité et vigilance, tout en leur offrant des outils pour s’émanciper et développer leur autonomie. Ces témoignages personnels rappellent que derrière chaque programme se cachent des histoires de résilience et de transformation.

La soirée a également permis de souligner la transition en douceur vers la nouvelle directrice générale, Inès Benzaghou, qui a pris ses fonctions en juin dernier. Scientifique de formation et ancienne bénévole chez Oasis, Mme Benzaghou a suivi les pas de sa prédécesseure avec humilité et détermination. Elle connaît déjà bien les programmes et services de l’organisme, ce qui a facilité une passation complète et réfléchie.

« Dada a été pour moi une mentore et une inspiration », souligne-t-elle, ajoutant que son objectif est de poursuivre l’œuvre accomplie tout en adaptant l’organisme aux nouvelles réalités socio-économiques et aux besoins changeants des femmes.

Tout au long de la réception, Mme Gasirabo a partagé son parcours et les jalons qui ont marqué l’évolution de l’organisme. Elle a rappelé les défis rencontrés à ses débuts, l’importance de bâtir un réseau solide et le rôle-clé de la collaboration avec les partenaires pour créer des services adaptés. Sous son leadership, Oasis est devenu un lieu de réconfort et de développement pour des générations de femmes, consolidant sa réputation comme pilier de la communauté francophone.

Mme Benzaghou a également expliqué son attachement profond à l’organisme et son parcours personnel, qui la préparait à cette relève. Avant de rejoindre Oasis, elle a travaillé dans la recherche fondamentale et pour une firme pharmaceutique, puis a découvert que sa vie familiale et professionnelle nécessitait un équilibre différent.

Sa première expérience d’entrepreneuriat avec les programmes d’Oasis, notamment le programme de sécurité financière Tremplin, lui a permis de se familiariser avec les services et les besoins des femmes, préparant ainsi son entrée à la direction générale avec connaissance et passion.

En regardant vers l’avenir, Mme Benzaghou entend maintenir le positionnement particulier d’Oasis : un organisme « par et pour les femmes », attentif à l’évolution rapide des besoins et des réalités économiques et sociales. « Nous devons rester à l’écoute et nous adapter, car les femmes sont les premières à absorber les crises », explique-t-elle, affirmant sa volonté de poursuivre l’héritage laissé par Mme Gasirabo. La direction souhaite également renforcer la collaboration avec les partenaires communautaires et les bailleurs de fonds afin de continuer à offrir des programmes adaptés et innovants.

Cette soirée, empreinte d’émotion et de reconnaissance, a permis à l’ensemble de la communauté de rendre hommage à un parcours exceptionnel et de témoigner de la force collective d’un organisme qui a transformé la vie de nombreuses femmes.

L’engagement d’Oasis se reflète dans chaque témoignage et chaque initiative, prouvant que l’accompagnement, l’écoute et la solidarité ont un impact tangible et durable sur la communauté qu’elle dessert. La cérémonie a également symbolisé la continuité et la stabilité de l’organisme, renforçant l’idée qu’Oasis reste un espace sûr et inclusif où les femmes peuvent se reconstruire et s’épanouir.

Photo : Oasis Centre des femmes reste à l’affût des besoins de sa clientèle. (Crédit : journal Le Métropolitain)